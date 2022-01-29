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比利時19歲少女駕機環球 創史上最年輕女性紀錄

綜合報導
19歲少女羅瑟福德成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性。她駕著一台超輕型飛機，費時五個月飛越五大洲。(歐新社)
19歲少女羅瑟福德成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性。她駕著一台超輕型飛機，費時五個月飛越五大洲。(歐新社)

19歲英國—比利時少女羅瑟福德（Zara Rutherford）日前成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性。她駕著一台超輕型飛機，費時五個月飛越五大洲。

路透報導，羅瑟福德駕駛的全球最快速超輕型飛機鯊魚超輕型機（Shark UL），20日返抵出發地比利時的庫特萊—威弗爾哲機場（Kortrijk-Wevelgem Airport）。她自2021年8月18日啟程，一共飛行了5萬1000公里，途經52個國家。

當羅瑟福德的飛機在機場跑道上停住時，現場響起歡呼和掌聲。擁有雙重國籍的她披著英國和比利時國旗，露出大大微笑說：「這真的很瘋狂。我還在消化這件事。」

羅瑟福德20日表示，這趟環球飛行之旅當中，她最喜愛的飛越地點是美國的紐約和冰島的一座活火山。

羅瑟福德19日在德國的一個小鎮降落，20日最後這段航程因為降雨和下雪而棘手。她說，這項單獨環球飛行的壯舉，她可能永遠不會再次達成，「當中有些很精采的時刻，但也有些時刻我擔心自己的生命安全」。

羅瑟福德航行經過北美洲和南美洲後，因為天候和簽證延誤，在北美的阿拉斯加困了一個月。後來她又遇到一個冬季風暴，被迫在俄羅斯遠東地區再次長時間停留。其後她途經南亞和中東，再返回歐洲。

羅瑟福德為了達到環繞地球飛行一圈的標準，選擇降落地球上正相對的兩個地點，分別是印尼的占碑（Jambi）和哥倫比亞的杜馬科（Tumaco）。

在羅瑟福德之前，獨駕飛機環球一周的最年輕女性是曾為阿富汗難民的美國飛行員華斯（Shaesta Wais），她在2017年以30歲之齡完成壯舉。男性紀錄則是在2018年由當時18歲的美國人安德魯斯（Mason Andrews）創下。

羅瑟福德的雙親皆為飛行員，她曾表示，希望自己的駕機環球旅行能夠鼓勵女性在科學、科技、工程及數學領域學習和工作，並激發女孩對航空的興趣。她今年將進入大學就讀，夢想成為太空人

19歲少女羅瑟福德成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性。她駕著一台超輕型飛機，費...
19歲少女羅瑟福德成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性。她駕著一台超輕型飛機，費時五個月飛越五大洲。(歐新社)

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