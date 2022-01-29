Espresso「不只是飲品」 義大利申請列世界遺產

Espresso市場每年創造超過40億歐元（45.4億美元）的經濟價值，且逾九成的義大利人每天喝一杯Espresso。(路透)

繼2017年那不勒斯披薩手藝被列為聯合國 「無形文化遺產」後，義大利 政府近日向聯合國教科文組織（UNESCO）提出申請，希望義式濃縮咖啡 （Espresso）不僅僅是飲品，也享有世界遺產地位。

義大利農業部副部長Gian Marco Centinaio證實已遞交申請案，並宣稱Espresso是一種真實的儀式，凸顯義國有別於其他國家的社會風貌。

Espresso的歷史可回溯至20世紀初濃縮咖啡的興起，當時這款飲品在杜林被創造出來，很快便大受歡迎，成為國家認同不可或缺的一部分。

喝Espresso的文化，為義大利人創造相遇的社交場域，使人們聚集交流，大談政治與足球，亦成為吐苦水、化解恩怨、還債的管道，甚或是約人聊天的好藉口。

根據1998年創立的義大利濃縮咖啡學院，Espresso市場每年創造超過40億歐元（45.4億美元）的經濟價值，且逾九成的義大利人每天喝一杯Espresso。

該組織致力保障及推廣正宗Espresso，對完美的Espresso有嚴格規範，包括須使用經認證的混合咖啡及設備，且得由持專業證照的咖啡師來沖煮。

根據該組織的定義，正宗Espresso上頭的泡沫（crema）必須是均勻的，且「在不攪拌的情況下持續至少120秒」，顏色應介於淡褐色與深褐色之間，能反射出黃褐色澤。

Gian Marco Centinaio說，對Unesco義大利國家委員會通過申請案抱有信心，預料春季將聽到好消息。