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持續燃燒50年 印度「烈士之火」遷址惹議

中央社
印度「烈士之火」從地標「印度門」遷到鄰近的國家戰爭紀念碑，與紀念碑的火炬合併。(路透資料照片)
印度「烈士之火」從地標「印度門」遷到鄰近的國家戰爭紀念碑，與紀念碑的火炬合併。(路透資料照片)

已持續燃燒50年的「烈士之火」（Amar Jawan Jyoti），近日被莫迪政府從地標「印度門」遷到鄰近的國家戰爭紀念碑，與紀念碑的火炬合併。印度副綜合國防參謀長克利希納（BR Krishna）主持了火焰遷移的儀式。

烈士之火紀念壇是於1972年1月26日竣工，設於印度門，由當時的總理英蒂拉‧甘地（Indira Gandhi）啟用，以紀念在1971年印度-巴基斯坦戰爭中犧牲的印度士兵；這場戰爭讓東巴基斯坦脫離巴基斯坦，成為孟加拉國。

印度門本身也是一個戰爭紀念建築，由殖民者英國建於1921年，紀念在第一次世界大戰和第三次英國-阿富汗戰爭之中為英國作戰犧牲的9萬名印度士兵。

在2006年以前，印度政府每3天燒掉2桶15公斤裝液化石油氣，以維持火焰不滅，2006年之後改用管線輸送天然氣。

國家戰爭紀念碑則是由現任總理莫迪（Narendra Modi）於2019年2月揭碑，距印度門約400公尺距離，刻有在印度參與的所有戰爭中殉國的2萬5942名士兵的名字，包括1971年印巴戰爭。

然而，遷移烈士之火的決定在印度政壇引起爭議，反對人士認為莫迪政府未顧及烈士遺族的感受，且有蓄意「消滅歷史」，因為1971年印巴戰爭是由目前在野的國大黨政府所主導。

但莫迪政府則表示烈士之火並沒有熄滅，只是移到了另一個妥適的戰爭紀念碑。

印度「烈士之火」已持續燃燒50年。（美聯社）
印度「烈士之火」已持續燃燒50年。（美聯社）

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