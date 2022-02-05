以色列前妻討贍養費 他付不出…8000年禁出境

一名居住在以色列的澳洲國民向媒體投訴，自己與以色列妻子離婚後竟被索求多達180萬英鎊的贍養費，否則他將受到長達8000年的旅遊禁令。(取材自推特)

一名居住在以色列 的澳洲 國民向媒體投訴，自己與以色列妻子離婚後竟被索求多達180萬英鎊(約245萬美元)的贍養費，否則他將受到長達8000年的旅遊禁令。

「衛報」報導，這名44歲的藥品化學分析師胡伯特（Noam Huppert）2013年被前妻提起離婚訴訟後便被下達「禁止出境令」，要等到9999年12月31日才被允許離開以色列。

據悉，胡伯特的前妻是以色列國民、於2011年搬回該國，當時他們的孩子分別才3個月大和5歲，胡伯特隨後於2012年搬到以色列，想不到沒多久前妻便對她提出離婚訴訟，當時法院裁定胡伯特每月需為2個孩子各支付5000謝克爾(約1605美元)的贍養費，且須維持到他們年滿18歲。

根據以色列法規，女性提出離婚訴訟時有權請求對孩子父親實施「禁止出境令」，確保母子能獲得足夠的扶養費用。隨後法院向胡伯特發出直到9999年12月31日的禁令。目前尚不清楚胡伯特是否已支付任何款項，或是否須提前支付款項才得以解除暫緩離境令。

胡伯特自法院裁決以來的8年內都無法以任何原因離開以色列，他表示自己是因與以色列婦女結婚而受到以色列司法系統迫害的眾多外國公民之一，並強調「大聲說出來可以幫助可能遭受這種真正危及生命的經歷的其他人」。

長期關注此議題的英國 獨立記者阿齊茲（Marianne Azizi）指出「在以色列離婚對男人來說是禁忌、最嚴重可能遭監禁或被要求支付高昂的贍養費」，並透露可能有數百名澳洲男子受此影響。