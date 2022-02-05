我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

以色列前妻討贍養費 他付不出…8000年禁出境

編譯張君堯
一名居住在以色列的澳洲國民向媒體投訴，自己與以色列妻子離婚後竟被索求多達180萬英鎊的贍養費，否則他將受到長達8000年的旅遊禁令。(取材自推特)
一名居住在以色列的澳洲國民向媒體投訴，自己與以色列妻子離婚後竟被索求多達180萬英鎊的贍養費，否則他將受到長達8000年的旅遊禁令。(取材自推特)

一名居住在以色列澳洲國民向媒體投訴，自己與以色列妻子離婚後竟被索求多達180萬英鎊(約245萬美元)的贍養費，否則他將受到長達8000年的旅遊禁令。

「衛報」報導，這名44歲的藥品化學分析師胡伯特（Noam Huppert）2013年被前妻提起離婚訴訟後便被下達「禁止出境令」，要等到9999年12月31日才被允許離開以色列。

據悉，胡伯特的前妻是以色列國民、於2011年搬回該國，當時他們的孩子分別才3個月大和5歲，胡伯特隨後於2012年搬到以色列，想不到沒多久前妻便對她提出離婚訴訟，當時法院裁定胡伯特每月需為2個孩子各支付5000謝克爾(約1605美元)的贍養費，且須維持到他們年滿18歲。

根據以色列法規，女性提出離婚訴訟時有權請求對孩子父親實施「禁止出境令」，確保母子能獲得足夠的扶養費用。隨後法院向胡伯特發出直到9999年12月31日的禁令。目前尚不清楚胡伯特是否已支付任何款項，或是否須提前支付款項才得以解除暫緩離境令。

胡伯特自法院裁決以來的8年內都無法以任何原因離開以色列，他表示自己是因與以色列婦女結婚而受到以色列司法系統迫害的眾多外國公民之一，並強調「大聲說出來可以幫助可能遭受這種真正危及生命的經歷的其他人」。

長期關注此議題的英國獨立記者阿齊茲（Marianne Azizi）指出「在以色列離婚對男人來說是禁忌、最嚴重可能遭監禁或被要求支付高昂的贍養費」，並透露可能有數百名澳洲男子受此影響。

以色列 澳洲 英國

上一則

英女護樹 和它結婚3年還冠夫姓

下一則

主持前女友婚禮 菲神父搞笑說：婚姻是3個人的事

延伸閱讀

聯國決議 力抗反猶太主義、反制否認納粹大屠殺

聯國決議 力抗反猶太主義、反制否認納粹大屠殺
導航力是真的 以色列教金魚「開車」不會被障礙欺騙

導航力是真的 以色列教金魚「開車」不會被障礙欺騙
以色列初步研究 打第4劑難防Omicron

以色列初步研究 打第4劑難防Omicron
以色列初步研究 打第4劑疫苗恐無法預防Omicron

以色列初步研究 打第4劑疫苗恐無法預防Omicron

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

2022-02-04 12:52
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電