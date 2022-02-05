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主持前女友婚禮 菲神父搞笑說：婚姻是3個人的事

綜合報導
神父稱兩人很年輕時就認識，但分開後亦是朋友，他去了當神父。（取材自NIÑO DE LIPA 臉書）
神父稱兩人很年輕時就認識，但分開後亦是朋友，他去了當神父。（取材自NIÑO DE LIPA 臉書）

婚禮上講道的神父，竟然是新娘的前男友？菲律賓日前瘋傳一段婚禮影片，在教堂內講道上的神父當眾爆料，說自己是新娘的前男友，他還坦言自己非常緊張，但澄清不會出現「搶親」環節，「那只會在電影裡發生」。

事實上兩人很年輕時就在教堂認識並拍拖，之後兩人再見亦是朋友，神父踏上神職人員的路，講道最後神父和一對新人都是全程微笑，之後就將婚禮交給司儀。

香港01報導，當地神父蘇利特（Roniel Sulit）是名YouTuber，擁有逾10萬粉絲，經常分享神父的生活。日前他去前女友科麗娜（Maria Korina）的婚禮上講道，婚禮在菲律賓的八打雁省Sto. Nino de Lipa教區教堂舉行。

蘇利特一臉輕鬆的上台，講道時爆料新娘科麗娜是他的前女友，笑言自己主持過很多次婚禮，但當天他渾身發抖、大汗淋漓，「因為科麗娜是我的ex（前女友）。」他接著說因為婚禮在直播，戲稱不會出現搶親環節，「我不會停下婚禮的，那只會在電影裡發生」。

蘇利特和科麗娜很年輕的時候在教堂認識並拍拖，但那已經是多年前的事，兩人分開後對現在的生活都很滿意，「我現在當神父，妳要結婚了」，他知道科麗娜現在過得很幸福。2人分開時沒有痛苦，大家還是朋友，即使各有生活但還是會互相支持。

雖然氣氛一度尷尬，但一對新人以及原本面容繃緊的新郎哥都展露笑容。蘇利特將結婚儀式交回司儀前，誠心向新人表達祝福，最後還開玩笑，「我的願望是你有一個幸福家庭，婚禮不是2個人之間的事，是3個人的，但第3個不是我，是上帝」。

菲律賓神父為前女友證婚講道。（取材自NIÑO DE LIPA 臉書）
菲律賓神父為前女友證婚講道。（取材自NIÑO DE LIPA 臉書）

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