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朋友都假的…100「哈士奇」洩氣 牠心都涼了

聯合新聞網
哈士奇戈漢與牠的「同伴們」。 (取材自YouTube)
哈士奇戈漢與牠的「同伴們」。 (取材自YouTube)

哈士奇會被大家稱作二哈不是沒有原因，因為有時候牠們的行為真的太可愛。日前有一段影片在網路上暴紅，一隻可愛的哈士奇身邊擺滿了一堆長得跟牠很像的「哈士奇氣球」，讓他興奮地以為有很多同伴，結果後來主人都把狗狗氣球都洩氣，只見牠哀怨地看著那些氣球，彷彿在說「為啥我的同伴都沒了」。

Youtube上有一隻網紅明星狗「Gohan the Husky」，戈漢(Gohan)是一隻非常可愛的哈士奇，飼主經常把牠可愛的影片上傳到網路上跟大家分享，牠呆萌的模樣也相當吸引網友關注。日前戈漢的一部影片又再度在網路上掀起討論熱潮，之前主人為了給戈漢一個驚喜，買了100隻哈士奇充氣氣球，那些氣球相當擬真，栩栩如生像是真正的哈士奇一樣。

哈士奇看到「同伴們」通通扁掉癱在地上，一臉落寞的到處聞。 (取材自YouTube...
哈士奇看到「同伴們」通通扁掉癱在地上，一臉落寞的到處聞。 (取材自YouTube)

飼主把100隻哈士奇氣球充氣好之後放在房間裡面，整個空間裡面滿滿都被哈士奇擠滿，當戈漢進到房間裡面看到一堆同伴們相當開心，到處走來走去嗅來嗅去，看的出來牠十分開心。一周後，飼主把哈士奇氣球裡面的氣都放掉，戈漢看到「同伴們」通通扁掉癱在地上，整隻狗都不好了，一臉落寞的到處聞，還把整張臉都埋在哈士奇氣球堆裡面。

這則反差很大的影片PO出至今已經有超過萬人觀看，許多網友都笑著說「這就是夢碎的感覺」，有網友表示「戈漢看到一堆哈士奇的樣子很冷靜」、「雖然戈漢很冷靜，但看的出來牠其實很開心」、「氣球都扁掉了，牠的心也涼了」，也有網友打趣的說「戈漢看起來很興奮，如果是我的狗的話可能會把氣球都弄爆」。

來源：Gohan the Husky YouTube

YouTube

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