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義大利參議院視訊會議 被播「3D成人動畫片」

編譯周辰陽／綜合報導
義大利參議院17日前一場視訊活動遭人「闖入」惡搞，當著數位政治人物、學者和一位諾貝爾獎得主（右側紅方框）的面，播放起經典電玩主角「蒂法」的3D成人動畫片。(取材自VICE.com)
義大利參議院17日前一場視訊活動遭人「闖入」惡搞，當著數位政治人物、學者和一位諾貝爾獎得主（右側紅方框）的面，播放起經典電玩主角「蒂法」的3D成人動畫片。(取材自VICE.com)

義大利參議院日前一場視訊活動遭人「闖入」惡搞，當著數位政治人物、學者和一位諾貝爾獎得主的面，播放起經典電玩「太空戰士7」（Final Fantasy VII）主角「蒂法」的3D成人動畫片。一位參議員表示，將把此事通報警方處理。

此事發生地點位於義大利參議院的羅馬朱斯蒂尼亞尼宮（Palazzo Giustiniani），與會者有「五星運動」（Five Star Movement）黨的多位政治人物、2021年諾貝爾物理學獎得主帕里西（Giorgio Parisi）及其他幾位經濟學、社會學和資通科技方面的專家。

據報導，當一位講者說到「關於醫學與科學研究的成果，連同它們的快速可及性和可靠性…」時，播放會議的畫面就遭人切換與打斷，先響起日語字彙和喘息聲，3D成人動畫片隨後就出現在主要畫面上。

講者在3D成人動畫片播放幾秒鐘後意識到發生什麼事情，主辦者則開始試著剔除惡搞人士，「有個人偷偷溜進來了，我道歉。其他主管是否能夠拜託幫我一下，把這人踢出去」。

根據影片，這場會議的線上觀看人數沒有超過120人，整起惡搞事件則持續不到半分鐘。曼托瓦尼參議員（Maria Laura Mantovani）告訴當地媒體，她正就此事通報警方。

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