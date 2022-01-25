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英人瑞夫妻結婚81年：很慶幸實現這個驚人目標

綜合報導
英國夫妻102歲的羅恩和100歲喬伊絲日前歡慶81周年結婚紀念日。(取材自臉書)
英國夫妻102歲的羅恩和100歲喬伊絲日前歡慶81周年結婚紀念日。(取材自臉書)

英國夫妻102歲的羅恩和100歲喬伊絲（Ron and Joyce Bond，下圖，取材自臉書）日前歡慶81周年結婚紀念日，他們也是英國目前結婚時間最長的夫妻。

他們的女兒艾琳（Eileen）透露，他們在1941年1月4日婚禮上還被看衰「婚姻不會持久」，事後證明人們完全看走眼了。

夫妻倆去年收到了英國女王來函，祝賀他們結婚80周年的「橡樹婚紀念日（Oak anniversary）」。

喬伊絲憶起當時羅恩的軍隊將被調度到國外支援戰事，他們和面臨類似狀況的情侶一樣趕著登記結婚。登記當天外頭地面積了約8公分厚的雪，戶政所大排長龍。

喬伊絲說2人對彼此一見鍾情，在婚姻關係中勢均力敵：「沒有誰比較強勢，我們會相互妥協。我們從沒想過能攜手81年，很慶幸能實現這個驚人的目標。感覺很棒。」

羅恩則表示：「有時生活很苦，但我們一起度過難關，互相照應。」

夫妻倆膝下有2個子女、3個孫子、6個曾孫和1個曾曾孫。

艾琳認為父母是很「振奮人心」的一對佳偶，「只要跟他們在一起，就知道他們彼此相愛和關心。」

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