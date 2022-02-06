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威尼斯憲法橋「太滑溜」玻璃面將改鋪岩石面

綜合報導
威尼斯「憲法橋」在雨天和霜凍天，橋面太滑，行人過橋時很容易摔倒。（路透）
威尼斯「憲法橋」在雨天和霜凍天，橋面太滑，行人過橋時很容易摔倒。（路透）

在威尼斯，橋樑是這座漂浮城市最顯著的地標之一，整座城市由大大小小390多座橋樑連接。但最近，威尼斯政府計畫改建其中赫赫有名的「玻璃大橋」憲法橋（Ponte della Costituzione），原因是太滑，太危險。當局將斥資50萬歐元（約57萬美元），將玻璃換成表面精糙的粗面岩。

澎湃新聞報導，憲法橋建成於2008年，是威尼斯歷史上橫跨大運河的第四座橋樑，連接聖塔露西亞車站和羅馬廣場，由西班牙著名建築師聖地亞哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）設計。該橋高308英尺，台階使用了大量鋼化玻璃，遠遠看去就像一座漂浮在半空中的水晶橋。

然而，正是因為玻璃的問題，這座大橋一直以來存在安全隱患，尤其在雨天和霜凍天，橋面太滑，導致行人過橋時很容易摔倒。自啟用以來，事故頻發。

威尼斯「憲法橋」台階使用了大量鋼化玻璃，在雨天和霜凍天，行走非常不便。（路透）
威尼斯「憲法橋」台階使用了大量鋼化玻璃，在雨天和霜凍天，行走非常不便。（路透）

當地政府官員弗朗西斯卡·扎卡里奧托（Francesca Zaccariotto）採訪時說：「我們收到了許多民眾受傷的投訴，政府必須介入。」

媒體戲稱「中看不中用」

除了安全隱患，這座玻璃大橋也並沒有想像得那麼結實。2014年，建築設計師卡拉特拉瓦遭到起訴，原因是使用壽命本該20年的幾塊玻璃板在使用了四年後就碎了。

2019年，因大橋預算超支、台階過滑、後續維護成本過高等問題，設計師卡拉特拉瓦再次被義大利的一家法院起訴，這座爭議不斷的大橋也被媒體戲稱為「中看不中用」。

法院表示，由於遊客攜帶的行李重量大，施工需要經常維護，設計這座橋時就應該考慮到這一點。因此最終裁定，卡拉特拉瓦存在「設計過失」，罰款8.6萬美元。

威尼斯政府曾採取各類措施來防止居民和遊客在過橋時摔倒，包括撒鹽、貼防滑條等。然而這些措施均因環境潮濕、可能會損害玻璃面板等原因宣告失敗，唯一的可行辦法只有更換大橋地面。

綜合媒體報導，一名19歲居民說，母親曾在橋上跌倒，他贊成橋梁翻新，「橋會變醜，但這是必要的。」不過，也有人喜歡原本的玻璃橋。一名85歲退休教授說：「他們應該維持原貌。美麗必須拯救世界。」

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