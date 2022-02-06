我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

巴黎塞納河「除臭名」奧運後真能游泳？

編譯徐榆涵
巴黎將在塞納河上舉行奧運開幕式。(Getty Images)
巴黎將在塞納河上舉行奧運開幕式。(Getty Images)

2024年法國巴黎奧運開幕典禮和部分賽事將在巴黎「塞納河」舉行，待奧運結束，法國政府矢言開放公眾在塞納河游泳，打破長年禁止人們在巴黎市內河流游泳的傳統與禁忌，徹底改變塞納河負評滿滿的命運。

幾十年來，塞納河一直是巴黎這座「光之城」的「臭水池」， 1960年代時被宣告「生物性死亡」，因為裡頭的魚種寥寥無幾，直到1990年代後才略見好轉。巴黎因為河流汙染嚴重，自1923年起，禁止人們在塞納河等所有河流游泳，因此超過三分之二的法國人對塞納河沒有好感。

巴黎奧運籌備委員會希望在塞納河舉辦水上馬拉松和鐵人三項賽事中的游泳項目，奧運會後，法國官員希望能開放所有人在塞納河游泳。為此，塞納河的清理工作還需再加把勁，當局估計耗資逾10億美元，河道才能安全開放。

塞納河的清理工作還需再加把勁，法國當局估計耗資逾10億美元，河道才能安全開放。（...
塞納河的清理工作還需再加把勁，法國當局估計耗資逾10億美元，河道才能安全開放。（Getty Images）

工業化 塞納河變臭水池

法國歷史學家萊斯特說，1900年巴黎舉辦首屆奧運時，游泳賽事幾乎在塞納河舉辦。

萊斯特說，工業化及巴黎數十年來的經濟和人口快速增長，將塞納河變成臭水池。幾十年來，幾乎沒有魚能在塞納河中存活。

經過40年的努力，塞納河的魚種數量增加十倍以上，這在某種程度上是由於歐盟收緊水質規定，但也是當地為扭轉數十年環境退化而採取措施的結果。

巴黎地區衛生服務創新總監羅徹說，政府在1980年代和1990年代，引入嚴格法規並建造新型廢水處理站，過濾更多廢水和多種汙染物。

如今，巴黎約99%的廢水已獲得處理。官員指出，塞納河的安全警報水準很多時候已低於可游泳的標準。

降汙染 提高廢水廠效率

2020年9月，數百加侖的有毒廢水從巴黎東部一家水泥廠排放至塞納河中。為了降低水汙染問題，政府正專注於提高現有廢水處理廠的效率，並加緊努力防止船隻將汙水傾倒至塞納河中。當局還在建造蓄水池，收集超過1200萬加侖的雨水並限制受汙染水流。

奧運會後，法國官員希望能開放所有人在塞納河游泳。（歐新社資料照片）
奧運會後，法國官員希望能開放所有人在塞納河游泳。（歐新社資料照片）

法國官員強調，終極目標是讓塞納河符合歐盟的水質規定，適合所有人游泳。

距離巴黎約一小時車程，法國中南部城市莫城早在十多年前就已開放民眾在河流中游泳。莫城市長貝里奧斯說：「過去我們常對河流置之不理，現在當地人正在挽回它。」

為了喚醒民眾保護環境與關注水汙染，巴黎市長20歲的兒子亞瑟2020年夏天挑戰獨自在49天內游完780公里的塞納河。

游泳 奧運 歐盟

上一則

歐洲「氣」短 美國謀畫替代方案…緩不濟急

下一則

政敵造謠？保守黨前高層出書爆：英相是「嫩妻傀儡」

延伸閱讀

冬奧／疫情考量 NBC不派人到北京 賽事改在美國播報

冬奧／疫情考量 NBC不派人到北京 賽事改在美國播報
巴黎站封王 香港「劍神」張家朗花劍世界盃首金

巴黎站封王 香港「劍神」張家朗花劍世界盃首金
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻
MLB／曾與王建民對決 前紅襪強投萊斯特38歲退休

MLB／曾與王建民對決 前紅襪強投萊斯特38歲退休

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為皇后。歐新社

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

2022-02-05 18:19
俄國總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。新華社

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

2022-02-05 14:35
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

2022-02-04 12:52

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理