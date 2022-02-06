巴黎塞納河「除臭名」奧運後真能游泳？

巴黎將在塞納河上舉行奧運開幕式。(Getty Images)

2024年法國巴黎奧運 開幕典禮和部分賽事將在巴黎「塞納河」舉行，待奧運結束，法國政府矢言開放公眾在塞納河游泳 ，打破長年禁止人們在巴黎市內河流游泳的傳統與禁忌，徹底改變塞納河負評滿滿的命運。

幾十年來，塞納河一直是巴黎這座「光之城」的「臭水池」， 1960年代時被宣告「生物性死亡」，因為裡頭的魚種寥寥無幾，直到1990年代後才略見好轉。巴黎因為河流汙染嚴重，自1923年起，禁止人們在塞納河等所有河流游泳，因此超過三分之二的法國人對塞納河沒有好感。

巴黎奧運籌備委員會希望在塞納河舉辦水上馬拉松和鐵人三項賽事中的游泳項目，奧運會後，法國官員希望能開放所有人在塞納河游泳。為此，塞納河的清理工作還需再加把勁，當局估計耗資逾10億美元，河道才能安全開放。

塞納河的清理工作還需再加把勁，法國當局估計耗資逾10億美元，河道才能安全開放。（Getty Images）

工業化 塞納河變臭水池

法國歷史學家萊斯特說，1900年巴黎舉辦首屆奧運時，游泳賽事幾乎在塞納河舉辦。

萊斯特說，工業化及巴黎數十年來的經濟和人口快速增長，將塞納河變成臭水池。幾十年來，幾乎沒有魚能在塞納河中存活。

經過40年的努力，塞納河的魚種數量增加十倍以上，這在某種程度上是由於歐盟 收緊水質規定，但也是當地為扭轉數十年環境退化而採取措施的結果。

巴黎地區衛生服務創新總監羅徹說，政府在1980年代和1990年代，引入嚴格法規並建造新型廢水處理站，過濾更多廢水和多種汙染物。

如今，巴黎約99%的廢水已獲得處理。官員指出，塞納河的安全警報水準很多時候已低於可游泳的標準。

降汙染 提高廢水廠效率

2020年9月，數百加侖的有毒廢水從巴黎東部一家水泥廠排放至塞納河中。為了降低水汙染問題，政府正專注於提高現有廢水處理廠的效率，並加緊努力防止船隻將汙水傾倒至塞納河中。當局還在建造蓄水池，收集超過1200萬加侖的雨水並限制受汙染水流。

奧運會後，法國官員希望能開放所有人在塞納河游泳。（歐新社資料照片）

法國官員強調，終極目標是讓塞納河符合歐盟的水質規定，適合所有人游泳。

距離巴黎約一小時車程，法國中南部城市莫城早在十多年前就已開放民眾在河流中游泳。莫城市長貝里奧斯說：「過去我們常對河流置之不理，現在當地人正在挽回它。」

為了喚醒民眾保護環境與關注水汙染，巴黎市長20歲的兒子亞瑟2020年夏天挑戰獨自在49天內游完780公里的塞納河。