罕見555.55克拉巨型黑鑽將拍賣 估價至少680萬

全球已知最大切割鑽石首度於出售前在阿拉伯聯合大公國杜拜展出。(美聯社)

全球已知最大切割鑽石於出售前，日前首度在阿拉伯聯合大公國杜拜展出。這顆名為「謎」（Enigma）的罕見黑鑽重達555.55克拉，預估售價至少達680萬美元。

蘇富比拍賣 公司（Sotheby's）的珠寶專家史蒂文斯（Sophie Stevens）說，據信這顆黑鑽石是在26億多年前一顆隕石或小行星撞擊地球時形成。

中央社引述法新社報導，這顆黑鑽石是歷來最難切割的物質之一，但專家順利將它加工成一顆55切面的瑰寶。過去20年的匿名持有人從未公開展示這顆寶石。

專家以象徵權力和守護的中東掌形圖案Hamsa為靈感來切割這顆鑽石，這個圖案也與數字5有關。

這顆黑鑽石是金氏世界紀錄（Guinness World Record）所載的全球最大切割鑽石，史蒂文斯也說：「它與眾不同。」

「謎」在杜拜展出後，將移至洛杉磯 和倫敦，接著於2月3日展開為期7天的線上拍賣。

蘇富比公司將這顆黑鑽石譽為「宇宙奇觀」。史蒂文斯認為，持比特幣（bitcoin）出價的買家很有可能得標。

去年在香港 以1230萬美元售出的「密鑰10138」（Key 10138）巨鑽也是以加密貨幣成交。