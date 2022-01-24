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英國英格蘭小島誠徵酒吧老闆 兼職「國王」

編譯徐榆涵
皮爾島距離英國西北部大城曼徹斯特約100公里遠。（取材自臉書）
皮爾島距離英國西北部大城曼徹斯特約100公里遠。（取材自臉書）

英國英格蘭西北部的巴羅自治市議會（Barrow Borough Council）近日開出一項難得的職缺，要替轄區內的皮爾島（Piel Island）招募一位酒吧老闆，負責經營島上的船旅店（Ship Inn），順便兼職皮爾島國王。

澳洲廣播公司（ABC）報導，皮爾島距離英國西北部大城曼徹斯特（Manchester）約100公里，面積約20公頃，在每年4至9月的旅遊旺季時，旅客可以搭乘渡輪造訪當地。

巴羅自治市議會表示，應徵者必須有能力應對皮爾島多變的氣候、電力問題和交通不便等問題。此外，工作內容除了擔任酒吧老闆、提供酒和食物外，還要負責維護場地及管理島上營區和廁所等。

工作雖然看似不輕鬆，但這個角色將獲得全島居民認可，會被封為「皮爾島之王」。在加冕典禮上，國王會坐在古椅上、頭戴頭盔、手持寶劍，讓居民將一桶又一桶的啤酒澆在他頭上。

根據皮爾島官方網站，這項儀式的起源可以追溯至15世紀一場失敗的政變有關。當時一名魁儡領袖西姆內爾（Lambert Simnel）率領軍隊並登錄該島，在玫瑰戰爭後試圖推翻時任英國國王亨利七世（Henry VII），結果以失敗收場。

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