黑衣蜘蛛人單頁漫畫336萬拍出 創紀錄

黑衣蜘蛛人 1984年首次出現在「漫威 超級英雄祕密戰爭」第8期的第25頁,起拍價為33萬美元,最終在美國以336萬美元創紀錄高價拍出。

這頁漫畫是藝術家澤克(Mike Zeck)的原創作品,蜘蛛人首次穿黑色戰衣亮相。漫威後來以這件共生體蜘蛛裝為靈感,創造出「猛毒」(Venom)這一角色。

傳統拍賣 公司(Heritage Auctions)表示:「封面上出現的就是這頁漫畫!主角彼得.帕克(Peter Parker)就是在這裡穿上這套引人注目的黑色新服裝。」

前一次美國漫畫書中單頁作品拍賣的最高紀錄是1974年「無敵浩克」(The Incredible Hulk),金鋼狼首度出現在其中一格的單頁,以65萬7250美元拍出。

傳統拍賣公司在推特上發文表示,超人首度登場的1938年「動作漫畫」(Action Comics)第1期,則以318萬美元成交。

#HERITAGELIVE: #SpiderMan can spin a 🕸 any size, but this page from #SecretWars caught collectors just like flies. After a heated battle, Mike Zeck’s original from No. 8, featuring the origin story of Spidey’s #BlackCostume, just sold for…



$3,360,000.https://t.co/vvnRJrcSO4 pic.twitter.com/NJYBb3kK0F