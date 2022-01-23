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黑衣蜘蛛人單頁漫畫336萬拍出 創紀錄

綜合報導
黑衣蜘蛛人1984年首次出現在「漫威超級英雄祕密戰爭」第8期的第25頁，起拍價為33萬美元，在美國以336萬元創紀錄高價拍出。（取材自twitter@HeritageAuction）
黑衣蜘蛛人1984年首次出現在「漫威超級英雄祕密戰爭」第8期的第25頁，起拍價為33萬美元，在美國以336萬元創紀錄高價拍出。（取材自[email protected]

黑衣蜘蛛人1984年首次出現在「漫威超級英雄祕密戰爭」第8期的第25頁，起拍價為33萬美元，最終在美國以336萬美元創紀錄高價拍出。

這頁漫畫是藝術家澤克（Mike Zeck）的原創作品，蜘蛛人首次穿黑色戰衣亮相。漫威後來以這件共生體蜘蛛裝為靈感，創造出「猛毒」（Venom）這一角色。

傳統拍賣公司（Heritage Auctions）表示：「封面上出現的就是這頁漫畫！主角彼得．帕克（Peter Parker）就是在這裡穿上這套引人注目的黑色新服裝。」

前一次美國漫畫書中單頁作品拍賣的最高紀錄是1974年「無敵浩克」（The Incredible Hulk），金鋼狼首度出現在其中一格的單頁，以65萬7250美元拍出。

傳統拍賣公司在推特上發文表示，超人首度登場的1938年「動作漫畫」（Action Comics）第1期，則以318萬美元成交。

拍賣 蜘蛛人 漫威

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