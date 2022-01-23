網紅砸350萬買寶可夢卡牌包 整箱都是假的

美國知名網紅羅根．保羅承認自己被騙，花350萬美元購買的一箱未開封「寶可夢」（Pokémon）初代卡牌包全是假貨。賣家稍晚則表示，已把350萬美元退還，讓他不至於兩頭落空。（取材自推特）

美國知名網紅羅根保羅（Logan Paul）近日上傳YouTube的影片承認自己被騙，當初花350萬美元購買的一整箱未開封「寶可夢」（Pokémon）初代卡牌包竟全是假貨。賣家稍晚則表示，已把350萬美元退還給羅根保羅。

羅根保羅日前在推特分享自己購入一箱已密封與認證過的絕版「寶可夢」初代卡牌包，還是「世上唯一已知的一箱」（The only known one in the world.），但相關專家很快就發現大量疑點，認為這批初代卡牌包可能不是真的。

紐約郵報與TMZ Sports報導，羅根保羅和身為知名卡牌收藏家的友人桑恩（Bolillo Lajan San）在芝加哥 的棒球卡交易所（Baseball Card Exchange）碰頭，以確定桑恩當時轉讓給他的這一箱寶可夢卡牌包是否為真品。

根據影片，其中一位驗證員檢查包裹外觀，認為細節沒什麼問題。一行人拆封和看到包裹內的卡牌盒時，原本還大聲歡呼，但驗證員隨即發現包裝上的種種不對勁之處，連羅根保羅都承認是「他X的假貨」。當他們拆開第一個卡牌盒，就發現裡面裝的其實是一個個「特種部隊」（G.I. Joe）卡牌包，而不是羅根保羅所盼望的「聖杯」（Holy Grail）。

影片可見，一位驗證員承認，「我們都被騙了」。另一位驗證員則說，「這是整個寶可夢史上最大詐騙 事件」。羅根保羅則在影片開頭坦承，「這故事他X的瘋了，這很爛，我丟了350萬美元」。

不過，雖然羅根保羅錯過藉由卡牌包賺取利潤 的機會，但桑恩已經退錢，讓他不至於陷入兩頭落空的窘境。