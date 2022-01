網紅砸350萬買寶可夢卡牌包 整箱都是假的

美國知名網紅羅根.保羅承認自己被騙,花350萬美元購買的一箱未開封「寶可夢」(Pokémon)初代卡牌包全是假貨。賣家稍晚則表示,已把350萬美元退還,讓他不至於兩頭落空。(取材自推特)

美國知名網紅羅根保羅(Logan Paul)近日上傳YouTube的影片承認自己被騙,當初花350萬美元購買的一整箱未開封「寶可夢」(Pokémon)初代卡牌包竟全是假貨。賣家稍晚則表示,已把350萬美元退還給羅根保羅。

羅根保羅日前在推特分享自己購入一箱已密封與認證過的絕版「寶可夢」初代卡牌包,還是「世上唯一已知的一箱」(The only known one in the world.),但相關專家很快就發現大量疑點,認為這批初代卡牌包可能不是真的。

紐約郵報與TMZ Sports報導,羅根保羅和身為知名卡牌收藏家的友人桑恩(Bolillo Lajan San)在芝加哥 的棒球卡交易所(Baseball Card Exchange)碰頭,以確定桑恩當時轉讓給他的這一箱寶可夢卡牌包是否為真品。

根據影片,其中一位驗證員檢查包裹外觀,認為細節沒什麼問題。一行人拆封和看到包裹內的卡牌盒時,原本還大聲歡呼,但驗證員隨即發現包裝上的種種不對勁之處,連羅根保羅都承認是「他X的假貨」。當他們拆開第一個卡牌盒,就發現裡面裝的其實是一個個「特種部隊」(G.I. Joe)卡牌包,而不是羅根保羅所盼望的「聖杯」(Holy Grail)。

影片可見,一位驗證員承認,「我們都被騙了」。另一位驗證員則說,「這是整個寶可夢史上最大詐騙 事件」。羅根保羅則在影片開頭坦承,「這故事他X的瘋了,這很爛,我丟了350萬美元」。

不過,雖然羅根保羅錯過藉由卡牌包賺取利潤 的機會,但桑恩已經退錢,讓他不至於陷入兩頭落空的窘境。