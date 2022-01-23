我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

洗腦神曲鯊魚寶寶 YouTube觀看破百億

綜合報導
源自南韓的超紅洗腦兒歌「鯊魚寶寶」（Baby Shark），成為該平台首支觀看次數來到100億的影片。(取材自Pinkfong Baby Shark YouTube頻道)
源自南韓的超紅洗腦兒歌「鯊魚寶寶」（Baby Shark），成為該平台首支觀看次數來到100億的影片。(取材自Pinkfong Baby Shark YouTube頻道)

源自南韓的超紅洗腦兒歌「鯊魚寶寶」（Baby Shark）不僅在2020年11月寫下YouTube最多觀看次數紀錄，如今再創里程碑，成為該平台首支觀看次數來到100億的影片。

來源： YouTube 

「鯊魚寶寶」2020年擠下波多黎各歌手路易斯方辛（Luis Fonsi）與饒舌歌手洋基老爹（Daddy Yankee）所唱的西班牙語歌曲Despacito的MV，成為YouTube全球觀看次數最多的影片。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，YouTube證實，由南韓教育公司碰碰狐（Pinkfong）策畫的兒童歌曲「鯊魚寶寶」成為該平台唯一觀看數達100億的影片。

「鯊魚寶寶」由韓美混血歌手霍普．瑟高殷（Hope Segoine）演唱，於2016年首次亮相並風靡亞洲，而這股浪潮直到2018、2019年才席捲美國。

自此，這首兒歌出現在「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）、「深夜秀」（The Late Late Show），成為兒童頻道尼克電視台（Nickelodeon）一檔節目和一款玉米穀片產品，也是美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民贏得世界大賽（World Series）賽季的加油歌曲。

「鯊魚寶寶」並一度攻上美國告示牌排行榜前40名（Billboard Top 40）榜單。

影片中，兩個孩子展示「鯊魚寶寶舞蹈」，而動畫鯊魚一家，包含留著鬍子的「鯊魚爺爺」，起初平靜地游泳，後來試圖獵捕影片裡的孩子。然而，鯊魚一家失敗，孩子慶祝脫離險境，鯊魚從後方看著，魚鰭上還拿著叉子。

碰碰狐的美國執行長鄭彬（Bin Jeong，音譯）2019年曾經告訴CNN，碰碰狐沒想到「鯊魚寶寶」影片會以這樣的方式走紅。

為慶祝這最近一次的「特別里程碑」，碰碰狐在社群媒體邀請世界各地的孩子分享他們的「鯊魚寶寶舞蹈」。

YouTube 南韓 社群媒體

上一則

2度挑戰獨自橫渡大西洋 法國探險家薩文途中辭世

下一則

宏都拉斯新總統黨內分歧 國會爆肢體衝突

延伸閱讀

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
蘋果Safari 15傳有Bug 用戶密碼、瀏覽紀錄恐外洩

蘋果Safari 15傳有Bug 用戶密碼、瀏覽紀錄恐外洩
快看世界／實驗發現：大麻素可防止新冠感染

快看世界／實驗發現：大麻素可防止新冠感染
斯洛維尼亞總理：與台洽談互設代表處

斯洛維尼亞總理：與台洽談互設代表處

熱門新聞

不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

2022-01-19 11:43
比利時病毒學家、歐洲聯盟執委會疫情顧問皮歐特表示，社會必須認清得學習與病毒共存。資料照。(Getty Images)

伊波拉病毒發現者：社會須認清得與新冠病毒共存

2022-01-16 16:55

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道