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榮耀女王 英式布丁食神大賽 參賽者要寫150字料理作文

聯合新聞網轉角國際
2019年英國王室成員做的聖誕布丁。(取材自白金漢宮)
2019年英國王室成員做的聖誕布丁。(取材自白金漢宮)

「參賽題目是：最有資格冠上『英國女王伊麗莎白二世』之名的『絕妙布丁』…烘焙師們，你們有25天的時間！」95歲的英國女王伊麗莎白二世，即將於2022年2月6日迎來繼承王位70周年的「白金禧年大慶」（Platium Jubilee）。

由於伊麗莎白二世是英國歷史上統治時間最久的君主，英國歷史上也不曾為統治者舉辦過白金禧年慶（因為沒人在位那麼久過），因此絞盡腦汁要創造典範的白金漢宮，近日公布一系列的慶典規畫，除全國放假4天外，英國王室更特別與民間餐飲集團合作，要認真舉辦全國決鬥的真實版「英國烘焙大賽」，並透過全英海選挑出一份足以流傳世紀的終極宮廷料理作品：一份夠格榮耀女王70年的「英式布丁」（British Pudding）。

一般人想像中的布丁。(本報資料照片)
一般人想像中的布丁。(本報資料照片)

優勝者列入宮廷菜單

女王白金禧年的「全英布丁大賽」，是由白金漢宮與英國女王御用茶葉品牌Fortnum & Mason聯合舉辦。其參賽主題就是「布丁」（Pudding），副題條件是「要能代表女王本人的故事，並結合白金禧年的榮光巧思」，參賽資格是8歲以上的所有英國民眾，徵稿的海選時間是即日起至2022年2月4日──也就是女王繼位周年的前兩日為止。

在26天的徵稿之後，第一階段的評審專家預計將從上萬份的「設計食譜」裡，進行三階段的篩選與測試，最後挑出5名參賽者進入3月14日的「直播決賽」，並由三位天王級的料理評審──《Master Chef：職業賽》的名廚裁判官加萊蒂（Monica Galetti）、制霸英國BBC飲食節目的料理國寶瑪莉．貝莉女爵（Dame Mary Berry），以及女王伊麗莎白二世的現任皇家御用總主廚弗拉那根（Mark Flanagan）──挑出最後勝者列入宮廷菜單，成為6月份「英國白金禧年大慶午宴」的壓軸慶祝料理。

女王白金禧布丁的海選總共分成4關，但除了最後的「直播料理對決秀」之外，所有的篩選都是要靠「食譜決勝」而不是臨場發揮的烹飪技法。例如海選第一階段就完全是網路報名的遠端比賽，參賽者只能上傳「一張料理完全成品的照片」（主辦單位特別強調只需拍料理成品，不要你與食物的合照），並用「文字敘述」來說明你的特色食譜的份量、食材、所需料理道具與烹飪方式。

但最特別的還不只是條列式的食譜內容ABC，白金漢宮與主辦單位還要求所有參賽者提供一份150字以上的「料理作文」。

「請用150字以上的論述，試論：為什麼您認為您的這道料理，足以匹配、並代表女王陛下？」

「食神大賽考作文」的情況雖然超展開，但卻是這場宮廷料理大賽的評鑑關鍵，畢竟英國皇家廚房對於山珍海味、頂級食材早已見慣，純粹好吃的色香味登頂也只是基本門檻，更重要的是要如何結合歷史與當代，並轉化帝國傳承的文化符號，這才能滿足「白金禧年女王代表菜」的榮光定位。

「給所有參賽食神的建議：這道料理雖然要求傳承與創新，但調理手法首重簡單、俐落，最忌諱鋪張浮誇與過份複雜──切記！要內斂精緻，卻必須深厚高雅。」女王的現任總御廚弗拉那根如此說明。

血腸黑布丁。(路透)
血腸黑布丁。(路透)

在大家的認知裡，「布丁」是黃黃黑黑的雞蛋甜點。但在英國，或者是這次白金漢宮的參賽說明裡，「英式布丁」的定義脈絡就至少分為「六大類」──煮布丁（Boiled and steamed puddings，鹹）、烤布丁（Baked puddings，鹹／甜）、麵包布丁（Bread puddings，鹹／甜）、麵糊布丁（Batter puddings，鹹）、牛奶布丁（Milk puddings，甜）與果凍布丁（Jellies，甜）。

內臟料理非人人愛

在所有布丁之中，英國最傳統的布丁料理應該是「煮布丁」。其一開始最早指的其實是類似現代香腸的鹹食料理，基本上就是把各式碎肉、豬血、油脂…塞入動物內臟或腸衣裡，蒸煮或風乾；但較近代的料理也會以果乾、烈酒來取代肉類原素，以模具蒸煮的方式將之甜食化。

不過傳統煮布丁的代表名菜，堪稱「英式料理的招牌」──例如極為有名、但很多人無法接受的血腸料理「黑布丁」，或者是蘇格蘭名菜、但卻以恐怖料理知名於國際的「哈吉斯」（羊肚雜碎布丁），都是煮布丁的超級經典──不過在現代料理的跨國融合下，就連英國在地變體的各種「水餃」，也都能被視為廣義的煮布丁。

「哈吉斯」（羊肚雜碎布丁）。(取材自維基共享)
「哈吉斯」（羊肚雜碎布丁）。(取材自維基共享)

與女王個人關係最深厚的布丁，或許應該蘇格蘭的「哈吉斯」。但光是英國本土，就不是人人都能敢吃這道內臟料理，要如何讓粗獷威猛的哈吉斯符合「內斂精緻卻必須深厚高雅」的競賽提示？改造它成為能登上國宴的世紀名品？就成為比登天還難的空想料理大難題。

約克夏布丁。(路透)
約克夏布丁。(路透)

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