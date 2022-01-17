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差點被安樂死… 失聰幼犬學會手語、找到新家

聯合新聞網 / 綜合報導
失聰狗狗學會手語指令，跟新主人回家。（取材自YouTube）
失聰狗狗學會手語指令，跟新主人回家。（取材自YouTube）

美國一隻4歲狗狗哈絲芃（Aspen）今年5月從動物收容所送到奧斯汀寵物領養中心AHS，逃離安樂死的命運。當時AHS志工發現哈絲芃失聰，無法回應口頭指令，便開始教牠手語指令。

上月7日一名飼主前來認養哈絲芃。AHS主管肯妮迪（Katie Kennedy）透露飼主隔天前來填寫文件時，工作人員拍到一張哈絲芃熟睡中微笑的照片，感覺就像牠知道自己的幸福將至，實在太可愛了。

來源：YouTube

肯妮迪表示：「訓練狗其實包括很多手勢，好比要狗坐下或躺下時，你會比出手勢示意。你也會使用響片訓練（Clicker Training）讓狗狗理解牠的行為正確。」而哈絲芃的響片訓練意指對牠比出特定手勢，例如豎起大拇指搭配獎勵，讓牠理解自己做對了。

肯妮迪提到，很多人認為領養失聰寵物很困難，但其實只要理解訓練的原理，就能輕易與寵物溝通。肯妮迪讚許志工非常努力教哈絲芃手語指令，讓日後領養者更容易接受哈絲芃且意識到整件事並不難。

肯妮迪指出：「AHS的成員都非常開心，哈絲芃這個特別的女孩終於找到了速配的飼主。」

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