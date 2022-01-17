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英國水庫發現巨大「海龍」化石 身長10公尺 史上最完整

編譯中心／綜合報導
英國中部拉特蘭水庫（Rutland Water）發現一個巨大的史前「海龍」化石，被形容為英國古生物學史上最偉大的發現之一。（路透）
英國中部拉特蘭水庫（Rutland Water）發現一個巨大的史前「海龍」化石，被形容為英國古生物學史上最偉大的發現之一。（路透）

英國中部拉特蘭水庫（Rutland Water）發現一個巨大的史前「海龍」化石，被形容為英國古生物學史上最偉大的發現之一。

衛報報導，這個有海龍之稱的史前魚龍化石距今約1億8000萬年，體型長達10公尺，頭骨重約1公噸，是英國有史以來發現最大且最完整的魚龍化石。

英國列斯特郡和拉特蘭野生動物信託（Leicestershire and Rutland Wildlife Trust）的戴維斯（Joe Davis）在拉特蘭水庫的潟湖島進行例行排水時發現了它。

第一具魚龍化石是由19世紀初的化石獵人和古生物學家安寧（Mary Anning）所發現。魚龍通常擁有非常龐大的牙齒和眼睛，而被稱為海龍。

研究魚龍的古生物學家羅邁克斯（Dean Lomax）表示，儘管英國發現了不少魚龍化石，但拉特蘭魚龍化石是英國有史以來發現最大的魚龍化石，是英國古生物學史上最偉大的發現之一。

這具化石由英國各地專家組成的團隊在去年8月和9月挖掘出來。

英國1970年代興建拉特蘭水庫時，曾發現兩具不完整、體型更小的魚龍，但這次發現是第一具完整的化石。

魚龍是海生爬蟲類動物，最早約在2億5000萬年前出現，在9000萬年前滅絕，它們的身長從1公尺到超過25公尺不等，身形與海豚相似。

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