俄羅斯牧羊犬「鼻子長30公分」 挑戰金氏紀錄

俄羅斯牧羊犬Eris，有著近31公分的長鼻。(取材自臉書)

臉書 社團近日流傳一組「長鼻狗」的照片，除了四肢及軀幹看起來修長，鼻子更是明顯的比一般狗兒長了不少，讓不少人質疑是否為假照片。不過其實這隻狗真實存在，名叫Eris，是隻俄羅斯 牧羊犬（Borzoi），鼻長來到驚人的12.2英吋（約30.98公分）。

臉書社團Animals kingdoms出現一組長鼻狗圖片，除了身體較一般狗兒修長，從鼻子更能明顯看出「異於常狗」之處，鼻子實際上達到近31公分，比不少狗的腿都來得長。這隻狗兒其實來自美國維吉尼亞州 ，是一隻俄羅斯牧羊犬，由於鼻子長到能挑戰金氏世界紀錄，在網路上小有名氣，Instagram至今有近25萬名粉絲追蹤。

Eris於2018年的7月23日來到飼主莉莉（Lily Kambourian）家中，當時莉莉發現Eris疑似有著遺傳的咬合不正問題，但還是決定收留牠。如今Eris已經滿3歲，個頭也越來越大，鼻子更拉長到約30.98公分，出外散步時自然引起不少人的關注。

俄羅斯牧羊犬Eris，有著近31公分的長鼻。(取材自Instagram)

不少人看了照片疑惑「感覺吃東西很不方便」，不過飼主表示雖然鼻子很長，但在進食方面沒有明顯的困難。莉莉也打算申請金氏世界紀錄，希望能被成功認證為「世界上鼻子最長的狗」。

俄羅斯牧羊犬最一開始被用來追蹤狼群，英文品種名Borzoi即為快速之意。不過由於俄羅斯牧羊犬屬於寒帶犬種並不耐熱，在亞熱帶、熱帶地區並不適合飼養。