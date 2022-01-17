我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

泰國上演真實版「龜兔賽跑」 網友驚：童話故事沒騙人

聯合新聞網／綜合報導
真實版龜兔賽跑發生在一場泰國寵物用品展覽內。（取材自臉書）
真實版龜兔賽跑發生在一場泰國寵物用品展覽內。（取材自臉書）

著名童話「伊索寓言」的龜兔賽跑故事相信許多人都不陌生，故事最後是烏龜成為贏家，而近日網上瘋傳一段影片，影片內容就是兔子與烏龜賽跑的內容，堪稱是現實版的龜兔賽跑，結果比賽如同童話內容一樣，烏龜成了最終贏家。

這是在泰國舉辦的一場寵物用品展覽會，為了吸引民眾參展，主辦單位邀請兩位萌萌明星──兔子與烏龜比賽賽跑，在距離不到五米的賽道上，裁判一起放下兩位選手，只見比賽一開始兔子三兩下跳到賽道中段後就停滯不動，而烏龜則是穩健地一步一步往前走。眼看烏龜就要走到終點，兔子仍在賽道中段東張西望，似乎被場外的事物分心了，最後烏龜後腳踏進終點線，成為這場經典「龜兔賽跑」的大贏家。

網友看完表示「童話裡不一定都是騙人的」、「不要以為小時候聽的故事書都是假的」、「論恆心與毅力的重要性」、「太聰明反而容易分心」、「驕兵必敗」、「大野狼是不是也可以吹倒房子」。

泰國

上一則

差點被安樂死… 失聰幼犬學會手語、找到新家

下一則

英相「派對門」拖垮保守黨 民調輸工黨10%

延伸閱讀

童話沒騙人？「龜兔賽跑」真實上演 賽果好意外

童話沒騙人？「龜兔賽跑」真實上演 賽果好意外
生活／養龜樂無窮 養成傳家寶

生活／養龜樂無窮 養成傳家寶
疫情重創泰國 失業者和街友受助重獲新生

疫情重創泰國 失業者和街友受助重獲新生
疫情下告別2021 多國跨年活動、慶典一次看

疫情下告別2021 多國跨年活動、慶典一次看

熱門新聞

Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
白金漢宮正式發出公文，確認61歲的安德魯王子已奉女王命令，「即刻繳回所有軍銜、皇室贊助人的身分...永不取回」。白金漢宮聲明清楚表示：此一決定與安德魯王子的美國性侵官司有關。圖左為安德魯王子，中間為後來出面指控安德魯性侵的受害人吉佛瑞，最右近期被判有罪的麥斯威爾。 （Getty Images）

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

2022-01-14 16:30
根據英國最新研究，新冠病毒在空氣傳播中的20分鐘內失去了90%的傳染力。(歐新社)

新研究：新冠病毒在空氣中20分鐘內失去90%傳染力

2022-01-11 21:59
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03
東加附近海底火山15日大爆發。（取材自US StormWatch）

東加海底火山爆發驚人瞬間 衛星圖見證海面「被炸開」

2022-01-15 21:42
圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）