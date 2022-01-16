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拉美首例 60歲男非絕症安樂死 肺病受苦無法自主呼吸

綜合報導
艾士可瓦(左)在家人的陪同之下離世，是哥倫比亞未罹患絕症卻合法安樂死的第一人，也是拉丁美洲首例。（路透）
艾士可瓦(左)在家人的陪同之下離世，是哥倫比亞未罹患絕症卻合法安樂死的第一人，也是拉丁美洲首例。（路透）

哥倫比亞法院做出開創性的裁定之後，60歲男子艾士可瓦（Victor Escobar）決定了結此生，並將過程公諸於世，他是哥倫比亞未罹患絕症卻合法安樂死的第一人，也是拉丁美洲首例。

艾士可瓦自2008年起就一直生病，歷經過兩次中風，除了有高血壓糖尿病心血管疾病等，還深受慢性阻塞性肺部疾病（chronic obstructive pulmonary disease）所苦，他無法自主呼吸，而且肋骨與胸骨交界處也會疼痛發炎，就連嗎啡也不足以緩解他的疼痛。

篤信天主教的艾士可瓦在寄給新聞媒體的影片中說：「每個人遲早都會輪到，所以我不說再見，而是要說回頭見。我們遲早都會回到上帝的身邊。」

律師推文說，艾士可瓦在醫師陪同下，於哥倫比亞卡利市（Cali）辭世。

艾士可瓦在生前錄製的最後影片中面露笑容，在家人圍繞下接受麻醉，之後再接受毒針注射。

艾士可瓦為了獲得安樂死的權利奮鬥兩年多，儘管獲得家人支持，卻要面對來自醫師、診所、法院的反對。

哥倫比亞1997年即免除輔助自殺的刑事責任，2021年7月，高等法院更把「尊嚴死亡權利」擴大至非絕症患者。

天主教會反對安樂死與輔助自殺，哥倫比亞以信仰天主教為主，但卻是拉丁美洲第一個、也是世上極少數採取此作法的國家。

糖尿病與心血管疾病讓艾士可瓦只能以輪椅代步，痙攣則讓他身體失去機能，家人都支持他接受安樂死。

歐洲安樂死合法的國家僅有比利時、荷蘭、盧森堡、西班牙。

糖尿病 心血管疾病 高血壓

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