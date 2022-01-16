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日本120萬人轉大人 女孩出席儀式爭奇鬥艷

中央社
日本每年1月的第2個周一是「成人節」，今年新成人120萬人。（美聯社）
日本每年1月的第2個周一是「成人節」，今年新成人120萬人。（美聯社）

日本近日慶祝「成人節」，許多為了出席成年儀式的人一早就到美容院做造型。受到COVID-19影響，大學採視訊教學，很多人在成人式喜相逢互道：「久違了。」

日本滿20歲的新成人有120萬人，比去年約少4萬人，創新低。今年迎接開園20周年的東京迪士尼海洋也舉行成人式。因疫情急速擴大，很多新成人擔憂儀式取消。

東京一家美容院「山野愛子美容室清晨6時就開始忙著幫預約的新成人做造型打扮。店長前山女士表示，接受約70人做造型，可能是受疫情影響，今年受理預約做造型的新成人人數比往年少。

前山說，每一名來做造型的新成人包括化妝、美髮、穿和服等約需花一個半小時。至於髮型、髮飾等要做何種造型都已與客戶事先溝通好，現在很多客人會從手機搜尋造型等資訊，與美容師溝通。

她說，出席成人式是「轉大人」的一個重要階段，所以很多新成人還是希望穿禮服，盛裝打扮以迎接人生新階段。

東京都台東區在淺草寺附近的淺草公會堂舉行成人式，為了避免出席者擁擠，不利防疫，因此上下午各舉行一場。參加嚴肅的成人式後，許多新成人踏出禮堂後，有的互相擁抱，有的忙著合照，顯得相當興奮。主要因為受到疫情影響，許多大學長期採遠距視訊教學，學生們難得碰面。

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