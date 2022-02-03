我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

舌尖上的螢幕… 日本發明「品嘗電視」 舔一舔能嚐味

中央社
日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（翻拍自YouTube）
日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（翻拍自YouTube）

美食節目令人看得垂涎三尺，可惜美味無法透過螢幕傳達。不過，最近日本明治大學教授開發出一款名為「品嘗電視」（Taste the TV，TTTV）的可舔式原型電視螢幕，該裝置能透過調和風味罐，並噴灑食物風味在螢幕上，只要透過衛生薄膜，舔舔螢幕，就能輕鬆品嘗螢幕上食物滋味。

日本明治大學教授宮下芳明表示，在新冠疫情肆虐的時代，可舔的「品嘗電視」可以增加人們與外界聯繫及互動的方式，他的目標是讓人們即使待在家中，也能體驗在世界另一頭的餐廳的滋味。

「品嘗電視」乍看之下似乎只是搭載觸控面板的普通裝置，其實內部裝有10種口味的罐子，只要對電視說出食物名稱，就可調製出特定食物的味道。高壓噴嘴將特調液體噴在衛生薄膜上，再輸送到平板電視螢幕讓使用者「品嘗」。

日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（取材自tw...
日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（取材自twitter／HomeiMiyashita）

除了食物的風味，這台「品嘗電視」還可以依據酒精濃度，重現各類酒類的味道，進而讓侍酒師、廚師可以遠端教學。重現味道之外，使用者還可以透過它，跟朋友遠端分享食物味道，也就是說不用踏出家門就可以跟親朋好友遠端聚餐，嘗遍世界美食。

宮下芳明表示，他花了一年時間打造這台TTTV原型機，一台的商業製造成本約是10萬日圓（約865美元）。目前研發團隊也在跟一些餐廳業者洽談合作，並希望未來可運用在餐廳的數位菜單上，讓顧客先透過菜單，品嘗每道料理的味道。

來源：明治大学 宮下研究室 YouTube

日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（翻拍自Yo...
日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（翻拍自YouTube）

美食 日本 疫情

上一則

疫情爆炸 日本新增9萬確診80死

延伸閱讀

美日擬邀歐洲國家建立「新框架」 防尖端技術外流中國

美日擬邀歐洲國家建立「新框架」 防尖端技術外流中國
蘋果攻電動車 2年前就動作

蘋果攻電動車 2年前就動作
日本電鐵「貓站長」升上代理社長 回應任職令：喵~

日本電鐵「貓站長」升上代理社長 回應任職令：喵~
巴菲特發售6種日圓債 將趁日圓貶值鎖定日企投資標的

巴菲特發售6種日圓債 將趁日圓貶值鎖定日企投資標的

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人