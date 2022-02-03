舌尖上的螢幕… 日本發明「品嘗電視」 舔一舔能嚐味

日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（翻拍自YouTube）

美食 節目令人看得垂涎三尺，可惜美味無法透過螢幕傳達。不過，最近日本 明治大學教授開發出一款名為「品嘗電視」（Taste the TV，TTTV）的可舔式原型電視螢幕，該裝置能透過調和風味罐，並噴灑食物風味在螢幕上，只要透過衛生薄膜，舔舔螢幕，就能輕鬆品嘗螢幕上食物滋味。

日本明治大學教授宮下芳明表示，在新冠疫情 肆虐的時代，可舔的「品嘗電視」可以增加人們與外界聯繫及互動的方式，他的目標是讓人們即使待在家中，也能體驗在世界另一頭的餐廳的滋味。

「品嘗電視」乍看之下似乎只是搭載觸控面板的普通裝置，其實內部裝有10種口味的罐子，只要對電視說出食物名稱，就可調製出特定食物的味道。高壓噴嘴將特調液體噴在衛生薄膜上，再輸送到平板電視螢幕讓使用者「品嘗」。

日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（取材自twitter／HomeiMiyashita）

除了食物的風味，這台「品嘗電視」還可以依據酒精濃度，重現各類酒類的味道，進而讓侍酒師、廚師可以遠端教學。重現味道之外，使用者還可以透過它，跟朋友遠端分享食物味道，也就是說不用踏出家門就可以跟親朋好友遠端聚餐，嘗遍世界美食。

宮下芳明表示，他花了一年時間打造這台TTTV原型機，一台的商業製造成本約是10萬日圓（約865美元）。目前研發團隊也在跟一些餐廳業者洽談合作，並希望未來可運用在餐廳的數位菜單上，讓顧客先透過菜單，品嘗每道料理的味道。

來源：明治大学 宮下研究室 YouTube