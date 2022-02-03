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霜淇淋泡入辣味噌拉麵 她誇「好吃到飛天」 網：不敢吃

聯合新聞網
大阪一間拉麵店推出創新拉麵，辣味噌湯頭上放入一支霜淇淋。（取材自Instagram）
大阪一間拉麵店推出創新拉麵，辣味噌湯頭上放入一支霜淇淋。（取材自Instagram）

日本拉麵紅翻天，為了給消費者不同的美食饗宴，拉麵業者在食材、用料與煮法都很講究，也會開發不同口味，讓饕客們前來嘗鮮。一名日本網友指出，她在某間拉麵店吃到「辣味味噌拉麵搭配霜淇淋」（左圖，取材自推特），只見一支冰涼的霜淇淋直接放入拉麵中，令人不敢想像滋味，但這名網友大讚「好吃到要飛上天」。

一名網友在推特表示，在大阪附近有間拉麵店，辣味味噌拉麵配上霜淇淋，可以享受「極致的甜辣感」。只見她PO出來的照片上，紅通通的辣味噌拉麵，配上一顆蛋、幾片叉燒，以及突兀的「一支雙色霜淇淋」，畫面令人震驚。不過，味道不像外界想像的那麼可怕，原PO指出「吃起來真是太幸福了，是美好的一餐」。

底下有許多網友討論，有人驚呼「熱的料理配冷的食物？」、「點這款拉麵的人是勇者」、「又甜又辣的味道是如何？真的很有趣，很像夏天會想吃的菜色」、「這是我第一次看到某樣菜色尖叫，我從來沒看過這種組合，你吃得下去我幫你拍拍手」，但也有網友分享「20多年前的北海道真的有冰淇淋味噌拉麵」。

據了解，推出這款「辣味噌霜淇淋拉麵」的店是位於日本大阪的「フラン軒」，這款是期間限定，只從1月4日販售到3月底，這也不是フラン軒第一次推出奇葩組合，他們先前就推出「棉花糖拉麵」，引起網友熱議。

一名日本網友曬出「辣味味噌霜淇淋拉麵」，畫面太過衝擊，讓許多網友驚呼「能吃嗎？」...
一名日本網友曬出「辣味味噌霜淇淋拉麵」，畫面太過衝擊，讓許多網友驚呼「能吃嗎？」。（取材自推特）
另一名網友分享「蛋包飯拉麵」。（取材自推特）
另一名網友分享「蛋包飯拉麵」。（取材自推特）

日本 推特 美食

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