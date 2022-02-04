我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

會網路情人 他越印巴邊界被逮 差點得走1300多公里…

編譯周辰陽
巴基斯坦年輕人阿米爾為了會見人在印度孟買的愛慕對象，竟然動身準備展開一趟超過1300公里的史詩之旅。圖為資料畫面。（路透）
巴基斯坦年輕人阿米爾為了會見人在印度孟買的愛慕對象，竟然動身準備展開一趟超過1300公里的史詩之旅。圖為資料畫面。（路透）

泰晤士報報導，巴基斯坦年輕人阿米爾（Mohammed Amir）日前為了會見人在印度孟買的愛慕對象，竟然動身展開一趟超過1300公里的史詩之旅。然而，阿米爾的「浪漫舉動」並未按原定計畫發展，他越過印巴邊境後沒多久，就遭到印度邊防警察逮捕與鋃鐺入獄。

雖然印度與巴基斯坦有著一段漫長痛苦的敵意，且幾乎沒有交流，但阿米爾仍在約一年前開始透過社群媒體，跟一位身分尚未曝光的同齡印度女學生聊天。阿米爾因為對方敦促他到孟買一聚，沒注意到印巴外交關係，也沒留意到此行路途極為遙遠，就動身要去見那位印度女學生。

阿米爾沒有護照，但因為他住在距離巴基斯坦跟印度拉賈斯坦邦邊境只有40公里的村莊，於是他就走到邊界後跳過柵欄。拉賈斯坦邦斯里．甘加納加爾（Sri Ganganagar）警局的夏馬爾（Anand Sharma）警司說，「他以為孟買距離邊境不過幾英里，而且他能走過去，然而實際上的距離是1365公里或26小時車程」。

當阿米爾踏上印度領土時，便遭到邊防警察的逮捕。警方一度以為他可能是恐怖分子或毒販，但看到手提袋裡只有幾件衣服，皮夾裡的錢總計也才600巴基斯坦盧比（約3.38美元），手機則是滿滿的情話，很快就明白整起事件是一樁簡單的熱戀案。

當夏馬爾警司的辦案小組出現在女學生位於孟買的家門以核實阿米爾的說法時，這位年輕女子嚇到了。夏馬爾警司說，「她沒料到他真的來了，這只是一條隨便的發言，不用認真對待。更糟糕的是，家長們對於網戀一無所知，也是目瞪口呆。所以我在猜啦，她跟父母有大麻煩了」。

警方表示，正被關在斯里．甘加納加爾警局的阿米爾對於會見網路情人之旅夭折感到很崩潰。當記者問到警方是否可能考慮促成兩人會面時，夏馬爾警司表示，「我們祝福他一切順利，但實現這位年輕人的浪漫夢想不是我們的工作」。

據報導，印方邊防警察一將報告遞交到印度內政部，印度內政部將聯繫巴基斯坦內政部，只要巴方願意把人帶走，印方將讓阿米爾再越過邊境與回家。夏馬爾警司說，「他也會被宣讀暴動法案，他的父母也不知道他曾在計畫這次遠征」。

印度 邊境 警察

上一則

英國法律系學生參考課本及筆記 花一年告贏房管並獲賠

下一則

老虎來喝水 清潔阿姨淡定工作 網笑：果然戰鬥民族

延伸閱讀

鴻海印度廠將於12日重啟 原雇1.7萬人 500人先復工

鴻海印度廠將於12日重啟 原雇1.7萬人 500人先復工
印度逆轉發許可 德雷莎組織可以收海外捐款了

印度逆轉發許可 德雷莎組織可以收海外捐款了
18歲變21歲…印度擬提高婚齡 激起民眾趕婚潮

18歲變21歲…印度擬提高婚齡 激起民眾趕婚潮
名為Kovid與疫情撞音 印度企業家：我不是病毒

名為Kovid與疫情撞音 印度企業家：我不是病毒

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21
利物浦大學學生琳絲姬。(取自琳絲姬臉書)

英女大生住校第一天就遭性侵 心酸曝「這很常見」

2022-01-30 16:30

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村