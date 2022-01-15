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法國新身分證標註法、英雙語 法蘭西學院喊告違憲

中央社
法國新版身分證在姓名、性別等各欄位皆以法英雙語標註。(取材自維基百科)
法國新版身分證在姓名、性別等各欄位皆以法英雙語標註。(取材自維基百科)

法國地位崇高的法蘭西學院（Academie Francaise）成立近400年來恐將首度興訟行政機關，原因為新版國民身分證全部欄位都以法英雙語標註。學院認為此舉違憲違法，但民眾對此看法兩極。

這是前所未聞的行動，自1635年成立至今，負責保護規範法國語言文化的法蘭西學院史上首度企圖以法人身分對法國政治與行政機關提告，原因就是首批已於去年8月上路的新版法英雙語國民身分證。

法國2021年最新版國民身分證配有電子晶片與QR碼，上面語言不僅有法文，也有英文。從標題「身分證」，到「姓」、「名」、「性別」、「生日」、「文件號碼」、「身高」等所有欄位皆為法英雙語。

法蘭西院士稱此舉「荒謬」，並指控已違反規定法文為行政文書使用語言的憲法第2條以及1994年行政文書法，法條寫道：「共和國的語言為法文」。

費加洛報寫道，根據歐盟2019年6月20日通過條例中的第3.3條規定，「文件中，『身分證』一詞除了發證成員國的官方語言外，需至少以另一個歐盟官方語言標註」。

換言之，除證件名稱外，法規並無要求翻譯所有欄位。但法國選擇證件所有欄位皆為雙語。去年4月消息公布後不久，德安柯斯和院士維杜（Frédéric Vitoux）即投書媒體反對此舉，並將之形容為「魯莽」。

為此，法蘭西學院已委託律師事務所，致函總理卡斯特克斯（Jean Castex），要求卡斯特克斯撤銷相關法令與行政命令。總理與內政部尚無回應。

法蘭西學院表示，若兩個月內沒有滿意答覆，將向最高行政法院提起訴訟。

對於法蘭西學院揚言提告的舉動，民眾看法兩極。法籍歐盟議員柯拉德（Gilbert Collard）反對全欄位雙語，並推特上寫道：「我的認同是法國，不是英國的，更遑論身分證！」右派共和黨（LR）參議員霍塔尤（Bruno Retailleau）則質疑，「為何要抹去讓我們驕傲和全國團結的事物？」

大部分網友卻表示支持雙語身分證，覺得法蘭西學院此舉十分荒謬，並說「英文是共通語言，這只是會讓旅行簡單一點，是好事」；也有網友要法蘭西學院去做更有意義的事。更有人貼出德國、義大利、荷蘭等的雙語或多語全欄位翻譯身分證，表明此舉再正常不過。

法蘭西學院。(取材自維基百科)
法蘭西學院。(取材自維基百科)

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