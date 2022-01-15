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沙漠「地獄之門」燃燒50年 土庫曼總統令撲滅

編譯李京倫
土庫曼「地獄之門」對遊客而言是非常特別的景點。(Getty Images)
土庫曼「地獄之門」對遊客而言是非常特別的景點。(Getty Images)

中亞國家土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）日前指示政府找出方法，把卡拉庫姆沙漠燃燒50年、俗稱「地獄之門」（Door to Hell）的天然氣坑火勢撲滅。

土庫曼國土有一大半都是沙漠，這個直徑60公尺、深約20公尺的天然氣坑距離首都阿什哈巴德270公里，正式名稱為「卡拉庫姆之光」，當地人稱為「地獄之門」。

這裡本來是一片天然氣田，據說其地面於1971年崩塌，形成天然氣坑。地質學家為避免毒氣擴散而將氣坑點火，原本預期很快燒盡，卻出乎意料燒到現在。

「地獄之門」是土庫曼知名旅遊景點，不過遊客不如預期多，每年外國遊客不到1萬人，這可能是考慮關閉的重要因素。

別爾德穆哈梅多夫日前與內閣開視訊會議時說，讓這個景點繼續開放，會使國家重要天然資源流失，天然氣應該外銷，所得用來改善民生。他還說，燃燒的天然氣對人民與環境都有害。

今年掌權邁入第16年並自封「護國主」的獨裁總統別爾德穆哈梅多夫，在2010年就曾要求官員滅地獄火，但一直沒有成功。2018年，「護國主」正式將達瓦札燃燒坑改稱「卡拉庫姆之光」。

天然氣 視訊會議

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