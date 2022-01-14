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美國染疫女坐「隔離泡泡箱」 跟家人過節團圓

聯合新聞網
染疫女坐在「泡泡箱」裡跟家人共桌過節。(取材自TikTok)
染疫女坐在「泡泡箱」裡跟家人共桌過節。(取材自TikTok)

美國女性拉洛科絲（Crista LaRocks）知道親姊姊染疫後，決定無論如何都要讓她跟全家一起過節，於是製作了「隔離泡泡箱」，讓姊姊坐在裡面，跟大家一起上桌團圓。

拉洛科絲社群平台上分享姊姊戴著節慶帽，坐在泡泡箱裡跟家人共享晚餐的畫面。她解釋當天只跟最親近的家人共進聖誕大餐，沒有邀請其他親戚前來。但有人質疑隔離泡泡箱的功效：「我認為這擋不住病毒」。

但許多網友讚賞拉洛科絲的創意，「不要在乎別人怎麼說。這個點子讓人感到很窩心」、「你們感覺是非常親密的家庭，彼此相愛」、「這沒什麼大不了吧！大家還不是擠進大賣場搶購聖誕商品！」、「永遠都不知道明天會發生什麼事，及時行樂啊」、「我之前染疫時，家人也沒有自主隔離，我們只是聽天由命哈哈」。

拉洛科絲則回應：「請大家放輕鬆，我們都住在一起，都接種了疫苗檢測結果呈陰性。姊姊在泡泡裡吃飯的時間很短暫。這就是我們一家人能為她做的事情。」

@cristalarock When your sister gets covid for Christmas…you get her a bubble!!! #bubblegirl #covid #merrychristmas @camlrock ♬ original sound - ✰ Christmas sounds ✰

社群 檢測 疫苗

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