加拿大網紅百人機上無口罩開派對 回程遭航空業者拒載

新冠疫情持續肆虐全球,但仍有不少人輕忽傳播的嚴重性,一架從加拿大 飛往墨西哥 的航班上,一群約100名的旅客在沒戴口罩的情況下開趴、喝酒和吸電子菸,結果要回程時,返航班機被取消,也沒有其他航空業者願意載他們。

About 150 influencers and reality show stars had a wild "flying party" on board a chartered flight Dec. 30, 2021. The Sunwing Airlines flight was flying from Montreal Canada to Cancun Mexico. Some were seen drinking alcohol, smoking e-cigarettes, dancing, and bodysurfing. pic.twitter.com/EsxdEtkWNk