加拿大網紅百人機上無口罩開派對 回程遭航空業者拒載

新冠疫情持續肆虐全球，但仍有不少人輕忽病毒傳播的嚴重性。圖為加拿大陽翼航空。(取材自維基百科)

新冠疫情持續肆虐全球，但仍有不少人輕忽傳播的嚴重性，一架從加拿大 飛往墨西哥 的航班上，一群約100名的旅客在沒戴口罩的情況下開趴、喝酒和吸電子菸，結果要回程時，返航班機被取消，也沒有其他航空業者願意載他們。

About 150 influencers and reality show stars had a wild "flying party" on board a chartered flight Dec. 30, 2021. The Sunwing Airlines flight was flying from Montreal Canada to Cancun Mexico. Some were seen drinking alcohol, smoking e-cigarettes, dancing, and bodysurfing. pic.twitter.com/EsxdEtkWNk — Media Warrior (@MediaWarriorY) January 6, 2022

來源：推特

該班載有100名乘客的包機去年12月30日從加拿大蒙特婁飛往墨西哥坎昆，乘客們竟在機上走道上跳舞、喝酒和吸電子菸，影片曝光後震驚加拿大當局，加拿大總理杜魯多 直批這群人是「白痴」，要求加拿大交通部展開調查。

據了解，這100多人大多是真人秀明星或是網紅，當他們玩開後，事情變得一發不可收拾，以至於空服員試圖盡可能遠離機艙。

活動主辦人阿瓦德（James William Awad）表示，他們搭乘的陽翼航空（Sunwing Airlines）班機已取消預定1月5日的回程航班。

此外，加拿大航空、越洋航空等航空業者也以機組員和其他乘客安全為由，拒絕載送這些人返國。

阿瓦德發聲明指出，與陽翼航空討論過，但無法達成協議，因為對方不願意在他們五小時的航班上為乘客提供餐點，並指陽翼航空列出回程航班的搭乘條件，包括不能飲酒、除非要上洗手間，否則不能離開位子，並允許保全上機陪同，費用由阿瓦德負擔。

阿瓦德強調，除了餐點問題以外，其他條件他都同意。