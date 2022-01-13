大阪機場有條「天空之路」 攝影師捕捉奇幻畫面

作者利用飛機起飛時機體發出的光軌，構成一道「天空之路」。（取材自推特）

一名日本 女性攝影 師近日在大阪國際機場拍攝到一張照片，只見在藍色夜空中畫出了一條剛開始筆直、隨後彎曲的道路，形成夜晚裡的一道奇 景。

這名日本攝影師經常在推特帳號「@mariii_a73」分享作品。近日在多張日本風景照中，出現了一張在大阪國際機場攝得的「天空之路」，只見在半空中畫出一條螢光藍的空中軌道，一開始筆直而上，隨後便開始向左彎曲，形成十分奇幻的畫面。

該幀奇景照片曝光後，日本媒體《Sora News 24》報導，目前已有逾12.7萬名網友按讚，也有近2萬次的分享紀錄。《Sora News 24》以「日本網友被照片迷住了，這條路似乎是直通天空的」為標題，帶大家仔細觀賞這幀照片。報導形容，一般來說，大家認為的道路都是鋪在地上，但照片中的這條道路卻是直達天際，似乎不受物理定律的約束。

「你知道嗎？與其往前走，如果每個人都覺得很酷，我就直接上去，而且這不像是一座山丘或任何物體突然形成垂直陡峭地改變了海拔的樣子」。

攝影師@mariii_a73實際上是使用超慢的快門速度曝光在飛機起飛時攝得的飛機軌跡，她成功地將機體外部標記的光線變成了一道美麗的天空之路，形成了圖像裡的實線。對許多日本航空攝影迷而言，通常會將藍色燈光的跑道照明識別作為發揮的一部分，但@mariii_a73卻用起飛後的軌跡構成一道奇景，令網友十分驚嘆。

《Sora News 24》並報導，mariii_a73擅長用構圖和顏色來表現攝影作品，諸如像翻倒的日本城市夜景，及京都寺廟樓梯上捕捉到的女子身影也是如此。報導稱，「雖然事實證明並沒有真正的直通天空的道路，但@mariii_a73 透過她的攝影，將我們帶到一個神奇的地方。」