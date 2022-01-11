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日本電鐵「貓站長」升上代理社長 回應任職令：喵~

中央社
一直以來以「貓站長」吸引外界目光的日本和歌山電鐵公司今天再出招，「提拔」貴志車站站長三花貓「二代玉」（nitama），擔任公司第二把交椅的代理社長職務。(取材自推特)
一直以來以「貓站長」吸引外界目光的日本和歌山電鐵公司今天再出招，「提拔」貴志車站站長三花貓「二代玉」（nitama），擔任公司第二把交椅的代理社長職務。(取材自推特)

一直以來以「貓站長」吸引外界目光的日本和歌山電鐵公司再出招，「提拔」貴志車站站長三花貓「二代玉」（nitama），擔任公司第二把交椅的代理社長職務。

日本放送協會（NHK）報導，連接和歌山市和紀之川市的和歌山電鐵貴志川線，其中的貴志車站一直以來都以「雇用」喵星人擔任站長為人周知。

三花貓「二代玉」（nitama）升官。(取材自推特)
三花貓「二代玉」（nitama）升官。(取材自推特)

貴志車站現役站長是三花貓二代玉，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐的情況下，仍為提升地方知名度做出貢獻，獲和歌山縣政府授予「和歌山縣勳功爵」稱號。

由於二代玉的功績深受好評，讓公司決定把二代玉從現在的執行董事地位，「提拔」為社內第二把交椅的代理社長，日前在貴志車站舉行交付任職令儀式。

和歌山電鐵社長小嶋光信讀完任職令內容後，二代玉也回以喵聲，小嶋說，「二代玉說會加油」。

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