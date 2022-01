日本電鐵「貓站長」升上代理社長 回應任職令：喵~

一直以來以「貓站長」吸引外界目光的日本 和歌山電鐵公司再出招,「提拔」貴志車站站長三花貓「二代玉」(nitama),擔任公司第二把交椅的代理社長職務。

日本放送協會(NHK)報導,連接和歌山市和紀之川市的和歌山電鐵貴志川線,其中的貴志車站一直以來都以「雇用」喵星人擔任站長為人周知。

三花貓「二代玉」(nitama)升官。(取材自推特)

貴志車站現役站長是三花貓二代玉,即使在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情 肆虐的情況下,仍為提升地方知名度做出貢獻,獲和歌山縣政府授予「和歌山縣勳功爵」稱號。

由於二代玉的功績深受好評,讓公司決定把二代玉從現在的執行董事地位,「提拔」為社內第二把交椅的代理社長,日前在貴志車站舉行交付任職令儀式。

和歌山電鐵社長小嶋光信讀完任職令內容後,二代玉也回以喵聲,小嶋說,「二代玉說會加油」。

Good morning to Wakayama Railway deputy president Nitama, who was promoted today in a ceremony. President Nitama previously held the position of station master

