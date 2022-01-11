貓飼料竟有攝影機？網扮柯南：監視女友露餡 就怪店家

男發現貓飼料包裝上多了「第三隻眼」。(取材自推特)

國外一名男子日前發現貓食外盒鑲嵌針孔攝影 機，令他非常震驚。

該男子表示，起先他買了貓食放進櫥櫃後並沒察覺異狀，過了幾天他的女友要拿貓食餵貓才發現外包裝有個洞，細看發現內裝攝影機及隱藏在裡面的傳輸線。

該男子回到量販店查看當時放置貓食的架子，發現架子前陳列瓶裝水以及儲藏空間。他猜測有可能是量販店或貓食工廠為了監視員工，才在貓食裡裝上這個監視設備。

他表示：「裡面沒有裝電池。好像也不能用usb充電，感覺是可以傳輸訊號，但無法存儲數據。我們覺得很詭異，但又覺得有點酷，所以還是留著這個攝影機，它現在面對家裡的櫥櫃內層。」

該男子很疑惑指出：「裝針孔攝影機在貓食上沒什麼意義，因為貓食通常會放在櫃子裡，什麼也看不到。而且攝影機沒有裝在包裝上的貓眼睛裡，感覺很突兀也不符合美感。」

貓食公司及販售貓食的量販店都承諾會聯繫該男子，並強調會進一步調查此問題，甚至會尋求警方協助。

網友提出不同推論：「感覺該男子是放攝影機在量販店的人，但因為被女朋友發現了，只好怪罪量販店」、「這個貓食攝影機可能只是用來監視員工、不是拿來賣的，不小心被這個男子拿去結帳。」