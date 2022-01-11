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「牠是奇蹟」登山客摔傷 愛犬幫主人保暖13小時獲救

編譯張君堯
主人意外登山受困，雪橇犬躺在身上長達13個小時以防他失溫，最終雙雙獲救。(Getty Images)
主人意外登山受困，雪橇犬躺在身上長達13個小時以防他失溫，最終雙雙獲救。(Getty Images)

克羅埃西亞當地媒體報導，一隻忠心的阿拉斯加雪橇犬隨主人一起登山，不料主人意外受傷受困，狗狗這時選擇躺在主人身上長達13個小時以防他失溫，最終更雙雙獲救。

「衛報」報導，博奇克（Grga Brkic）上周末前往克羅埃西亞的韋萊比特山脈（Velebit），並帶上名叫「諾斯」（North）的阿拉斯加雪橇犬，沒想到途中博奇克摔倒受傷且無法動彈、受困在海拔近1800公尺的高山上。

這時諾斯選擇蜷縮在博奇克身邊替主人保持體溫，和博奇克一同出行的另外2名登山客也因為遲遲未收到夥伴消息而發出警報，最終救援隊到達現場時諾斯仍「緊緊蜷縮在博奇克身邊並溫暖他」，急救人員認為僅8個月大的諾斯幾乎救下主人的命。

受訪時博奇克表示「這隻狗真是個奇蹟」，並補充說，諾斯自己在這起意外中並無大礙。克羅埃西亞救援機構也在官方Facebook上貼出暖心照片，並表示「人與狗之間的友誼和愛沒有界限」。

儘管如此，克羅埃西亞的救援服務部門警告「不要在氣候嚴峻的條件下帶狗去登山，尤其是在需要專門登山設備的嚴酷冬季天氣中」。

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