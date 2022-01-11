忠犬公路狂奔及時救主 警讚「靈犬萊西」真實版

牧羊犬汀斯利引領員警到車禍現場，救了飼主和乘客一命。（取材自YouTube/MyNBC5-WPTZ）

美國新罕布什爾州一隻1歲大的夏伊洛牧羊犬（Shiloh Shepherd），因主人發生嚴重車禍 受傷，牠急奔在公路上引領警方前往現場救援。員警大讚：根本是現實版的「靈犬萊西」（Lassie）。

牧羊犬汀斯利引領員警到車禍現場。（取材自MyNBC5-WPTZ YouTube）

據中央社引述法新社報導，警方深夜接獲民眾通報，在新罕布夏州 與佛蒙特州交界的公路上有一隻牧羊犬在奔跑，他們原先以為是走失的狗狗，但這隻名為汀斯利（Tinsley）的狗狗在警方發現牠時，繼續向前狂奔，警方隨即發現公路一處護欄有個缺口，接著就看到一輛嚴重毀損的貨卡。

新州警官博達沙爾（Daniel Baldassarre）告訴當地新聞頻道WCVB：「他們感覺這隻狗狗一直試圖掙脫，卻沒有逃跑。有點像是在說『跟我來、跟我來』」，隨後警方看見護欄損壞，並發現汀斯利的主人和另一名乘客被拋出車外，且開始出現失溫現象。

牧羊犬汀斯利救主，被稱為現實版的「靈犬萊西」。（取材自MyNBC5-WPTZ YouTube）

新罕布什爾州警方在臉書貼文說：「汀斯利帶領警方到事故現場，找到受傷乘客。」

據報導，消防隊長赫吉茲（Jack Hedges）表示，當救難人員開始照料傷患時，這隻狗狗「就坐在主人旁邊，乖巧而平靜」。

所幸飼主隆德利（Cam Laundry）傷勢並不嚴重，他說：「牠是守護我的小天使 ，真是太神奇了。」他並表示，會用美味的鹿肉獎賞汀斯利。

影片來源：MyNBC5-WPTZ