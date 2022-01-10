打老婆前打電話？哥倫比亞「家暴男熱線」 救命也救心

哥倫比亞推出「家暴男熱線」，希望能讓施暴者動手前就冷靜下來。圖為哥倫比亞熱門影集「毒梟」劇照。(取材自IMDb)

「如果有人傾聽的話，『家暴 男』們是否就可以不要變成家暴男？」籠罩世界的新冠疫情 兩年至今已造成全球2億8000萬人感染、540萬人喪命，但在一波接一波的封城封鎖中，人類社會原本種種的黑暗陰影──例如親密伴侶之間的「家暴問題」──也隨著這場世紀大疫而劇烈翻倍。鑑此，在哥倫比亞的首都波哥大 ，一群新生代的社會工作者也與政府緊急合作，針對疫情期間直接飆升的家暴犯罪，啟動了一項頗受熱議的社會實驗：他們成立了一個專業的諮詢熱線，但服務的卻是僅限男性的「家暴男」救援，希望能在情緒危機爆炸成暴力行為之前，阻止下一場親密暴力的悲劇？

疫情期間 家暴通報增200倍

在全球疫情期間，因為經濟崩潰、封城限制等環境因素的助長，世界各國都出現了防疫期間家暴案大增的社會現象。以哥倫比亞為例，在2020年疫情封城期間，首都大圈的家暴通報熱線就因出現「通報量暴增200倍以上」而癱瘓斷線。而類似狀況也出現在世界各地，是疫禍兩年期間各國社會的「隱形殺手」。

針對隨病毒同步蔓延的家暴問題，哥倫比亞首都波哥大市府卻從2020年12月開始，特別贊助了一項特殊的實驗性社會對策──波哥大特別增設了一支「男性施暴者專用」的「冷靜專線」（Linea Calma），試圖在暴力行為發生之前，輔導、轉移、甚至控制這股「失控戾氣」。

致電的男性大多介於18歲至55歲之間。圖為哥倫比亞熱門影集「毒梟」劇照。(取材自IMDb)

這批由專業社工與諮商師所組成的「家暴男熱線」，一開始只是小規模實驗，由市府出錢在社群網站上打公益廣告，呼籲「任何遭遇情緒危機的男性，都可以在行為失控之前，尋求免費的電話諮商與援助」。沒想到本來以為沒多少人會回應的熱線電話竟很快爆滿，社會的接受度與男性求助者的需求遠高於預期，因此整個專線團隊的規模與輪值時間也不斷擴大，波哥大首都圈酒吧與餐廳的男廁，也都開始張貼「冷靜專線」的貼紙，甚至在電視廣告、街頭上開始出現市府主動派發的廣告傳單。

「我們策畫『家暴男熱線』的想法其實已經討論了很久。」主持計畫的塞佩達（Maria Fernanda Cepeda Anaya），在德國「明鏡周刊」的專訪中如此表示：「直到疫情封城引爆的緊急狀況，才促使這項計畫搶快上路。」

塞佩達表示：家暴求救熱線是每一個現代國家都有的配置，但主流的系統邏輯都是針對「受暴者」或「婦幼女性」所設計，鮮少有人著重於「加害行為者」的威脅排除，因此這個實驗計畫才會鎖定男性為主要呼籲對象，透過宣傳在男性心中植入一個「情緒失控的防火線機制」，讓大家認知到自己的暴力衝動很可能代表著情緒危機已近潰堤──如果此時你願意退一小步稍微喘口氣，甚至主動撥通熱線電話尋求專業協助，

「…你的家庭可能就不致破碎、親密關係的信任也可以避免崩解…甚至你或你親密伴侶的身體與生命，也不用因為錯誤的失控，而被無法修復的永遠傷害。」

不過波哥大的「家暴男熱線」，也並非一開始就一帆風順，除了幾乎全新的經驗累積與資源不足問題，來自激進派與保守派的不同反對意見，也讓實驗起初飽受批評。

像是哥倫比亞的保守派就痛罵「家暴男熱線」的計畫，是先射箭再畫靶、暗藏「仇男設定」，因為家庭暴力的「不絕對全是男性的施暴」，怎麼可以只針對男性？甚至標籤化「家暴男」的刻板印象？此外，還有更甚者亦攻擊這項援助計畫，是意圖要鼓吹男性陰柔化的「女性主義者陰謀」。

另一方面，在哥倫比亞的基進女性主義社群裡，也有更多反對質疑著「援助家暴男」的結構謬誤──他們認為，「家暴男熱線」的實驗計畫不僅分散了對於婦幼受害者的支援能量，其任務的設定與推廣宣傳，亦有暗示合理化「施暴者也『一樣是』被害者」的錯誤邏輯？

但除了上述這些少數反對意見外，波哥大市府、市民、甚至是直接應對「家暴男熱線」的輔導專家，卻都對這進行了一年多的「社會實驗」表達了支持與樂觀的情緒；同時，主持計畫的塞佩達也對「為何要針對家暴男？」有著相當清楚的設定解釋。

「在我們設定這條冷靜專線之前，首先進行了很深入的問題研究──在哥倫比亞，81%的家暴案件，都是以男性為施暴者所發起，最常見的暴力動機依序：大男人主義、爭風吃醋、以及實際存在或是施暴自己疑心生暗鬼的不忠出軌。」

真的會打來 1年接4000求助案

塞佩達對「明鏡周刊」表示：在分析案例分布後，團隊發現波哥大首都圈的家暴犯罪，有極高的比例源自於父系社會的大男人主義，「我們的社會期待男性能拿下主宰性的社會地位…但社會期待與個人現實的落差，卻往往也會對男性個人帶來極大的壓力與情緒崩潰點。」

此外，相比於以女性與婦幼為主、體系與資源應對都較成熟的受害者援助，拉美各國對於「男性施暴者」作為主要衝突來源的預警、協助與輔導資源，卻幾乎沒有可參照的前例──正也因此，塞佩達的團隊才會反其道而行，以「在鑄下大錯之前拉人一把」為目的，開通這條「家暴男熱線」。

哥倫比亞推出「家暴男熱線」，希望能讓施暴者動手前就冷靜下來。圖為哥倫比亞熱門影集「毒梟」劇照。(取材自IMDb)

一開始，「家暴男熱線」的計畫只得到反對派的訕笑，大家原以為：「會腦充血到動手攻擊伴侶、妻小的男性，怎可能在衝動狀態下還記得要『打電話向陌生人求救』？」但一年下來的結果，卻證明了「家暴男熱線」的社會需求遠比你我想像中的更高──塞佩達的熱線接到了將近4000例求助個案，到了社會都認可這條專線的後期，10條預設的電話專線更常常爆滿，這還只是首都波哥大地區、10人團隊輪班、因資源有限每天只能開通支援到晚間10點半的所能支應的「能量上限」。

在撥通求助熱線的危機男子中，最大宗的來電對象是18至25歲的男性，其次則是41至55歲的族群；絕大多數的求助者，生活水準都是中產或中下階級。這一方面是因為這個族群占首都人口的最大比例，另一方面則是極窮或極富的M型兩段，並不需要、或根本無資源餘力撥通這條求助專線──之中，超過90%的來電者都是處於「情緒危機的崩潰邊緣、可還沒真的動手施暴者」，他們尚能夠依照文宣廣告上的資訊來判斷自己正接近失控，但並不總是都明白該怎樣面對即將爆發的情緒風暴。

大男人主義 讓他們不知怎紓壓

冷靜熱線成立之前，社工學界都知道的「大男人文化」是造成衝突的主要原因。沒想到在接起一通通點話、聆聽一個個故事後，團隊才更驚訝於男性壓抑問題竟已如此嚴重：

「在我們的社會文化裡，大男人主義是根深蒂固的問題，男性傳統上被要求著服膺於『陽剛』形象──男人有淚不輕彈、男兒有苦腹裡吞…於是，作為男性，你的外顯情緒只被准許展現『憤怒』與『侵略性』。但這些特質往往更容易越界，並以暴力形式為失控的表達，最後這股無從抒發的情緒壓力要不是傷害別人、要不就是傷害自己。」

塞佩達表示：在熱線協助的數千個案中，超過75%的求助者都表達了「自己很希望能更好地控管與抒發情緒…但卻不知道該怎麼作」；不過卻也有56%的求助者以為「真男人就該自己解決自己的問題，個人的情緒不應該、也不需要依賴別人幫助」。

但最誇張的是，絕大部分的求助者都坦承：自己從來不曾與熱線以外的其他人討論過自己正遭遇的情緒危機──他們都說希望和朋友們聊聊，但超過90%的受訪者後來卻又表示，這種朋友互助幾乎無效，男性朋友們的語言交流要不就是講政治、要不就是聊足球，社會上的人際習慣很難有效支援這種傳統上被認為是「私密問題」的情緒危機。

「發動熱線的最重要任務是：我們希望我們的社會能『正常化』面對並釋放男性的各種情緒──只要你願意說，我們就願意聽，不管你是傷心、孤單、覺得受傷、覺得被遺棄、是嫉妒或者是憤怒…任何感覺都可以。任何人處於情緒危機時，只要肯聊，我們就一起聊聊吧，一小時、兩小時、只要你想我們可以一直聊下去，甚至我們有些個案開始一個星期打給我們五次，因為他們真的太過孤單而找不到親友支持。」

許多致電的男性表示無法向親友抒發內心真實情感。圖為哥倫比亞熱門影集「毒梟」劇照。(取材自IMDb)

「當然，數百年累積的大男人社會，不可能在一夜之間被幾通電話給擊碎──不過雖然無法直接解決社會的結構問題，「冷靜專線」的出現卻仍能慢慢發展出一個替代性的『情緒教育網路』。」塞佩達說：「我們會主動記錄個案的故事，並輔導求助者參與情緒控管的視訊諮商課程，其最終的目的是要重新幫助男性了解自己的情感與情緒，重新學習如何溝通與抒發，進而破除性別主義的刻板枷鎖、瞭解到自己只需要成為自己，而不需要硬是滿足於社會對於『真男人』的陳舊想像。」

必須實名制 大多數仍同意登記

事實上，「家暴男熱線」與其他輔導熱線不一樣的地方，是其互動「並非匿名」──所有的來電求助者都需要提出自己的姓名、身分證字號、所在地與聯絡方式。這種「實名制」的互動要求，一部分是為了回應法律與社會對於家暴犯罪的疑慮，也能在極端狀態下救援求助者想不開；但另一部分則是整個實驗的「後續追蹤研究」性質。

以法律問題來說，儘管90%的來電者都還沒有施暴，但仍有少部分個案是在「動手打伴侶後」才懊悔地打電話來求助諮商──在後者狀況中，「家暴男熱線」則會啟動緊急應變機制，一方面要緊急與警方聯繫確認被施暴者的安全狀況，二方面則得要求或說服「施暴來電者」主動向警方自首報案，熱線端則會出動前線援助主，陪同當事人在「冷靜無攻擊性」後，一起到警局投案。

雖然這種「實名制求助」的制度要求，難免會給人一種請君入甕的疑慮，但這是「家暴男熱線」在權衡各種現實之後的必要規定。不過出乎外界意料的是，實際上打通熱線的求助男性，絕大多數人都理解並同意實名登記，

「男性求助的需求比我們預想得更高…很多人其實是真的很需要幫忙、但不知道該怎麼改變自己。」

雖然波哥大的「家暴男熱線」收到了很正向的回饋，對於日後的政策資料也有很大的幫助。但在當前的狀況裡，這特別的社會實驗仍有明顯的資源限制。譬如說受限於社工資源與人力網路不足的問題，熱線目前每日只能運作到晚間10時30分，但家暴事件與情緒危機的高風險時段其實是深夜與清晨，因此要如何回應這段空窗期？在家暴案大增、婦幼與女性支援專線都快崩潰吃緊的現在，要為「輔導家暴男」分配多少資源？種種權衡也留下不少待解難題。

許多致電的男性表示無法向親友抒發內心真實情感。圖為哥倫比亞熱門影集「毒梟」劇照。(取材自IMDb)

「不過這個工作真的很有意義。因為熱線的援助網路不只存在於打通電話的那段時間，團隊的社工也會一直與這些求助個案保持穩定聯繫，我們會定期回撥給他們、問候看他們接受諮詢課程後的生活狀況。而我們收到的回饋也令人非常振奮──我們發現個案的性別暴力傾向不僅顯著大減，包括個人用藥、家庭互動、甚至是親密伴侶關係，普遍都能在輔導過後得到明顯改善。」

塞佩達說：「這讓團隊的大家對於這項任務更有信心，也更證明情緒管理與情感教育，才是破除社會壓迫結構的關鍵之力。」（轉載自「聯合新聞網」轉角國際）