記者接神秘電話快閃 1小時後變新聞主角 直播自家竊案

阿根廷一名記者近日在直播時得知自家「遭小偷」，心急如焚的他只能連連向棚內主播以及鏡頭前的觀眾道歉後離場，最終更在一個多小時後進行「自家劫案」的現場報導。（取材自推特）

阿根廷一名記者近日在直播時得知自家「遭小偷」，心急如焚的他只能連連向棚內主播以及鏡頭前的觀眾道歉後離場，最終更在一個多小時後進行「自家劫案」的現場報導。

「每日郵報」報導，這名阿根廷新聞台「Cronica HD」的名為普埃布拉斯（Alejandro Pueblas），事發當時他正在進行失蹤小狗的報導，但觀眾接下來卻看到普埃布拉斯接起電話，隨後他無助地告訴棚內主播自己「得離開」，因為自家遭小偷闖空門。

普埃布拉斯表示「他們剛剛闖入了我的房子，他們打破了窗戶，對不起，我得走了」，棚內主播特雷布克（Esteban Trebucq）也趕緊詢問是否有什麼可以幫上忙，普埃布拉斯報上自家地址並懇請警方幫忙，稱「我需要一輛警車到我家」，隨後他再次為無法繼續報導致歉，接著便離開現場。

沒想到一個多小時後，普埃布拉斯再次拿起麥克風，只是這次的現場畫面正是他剛遭破壞的家，普埃布拉斯告訴觀眾「我總是開玩笑說總有一天我會報導自己的故事，但我從來沒有想過這樣的事情真的會發生在我身上」，接著他示範小偷如何打破百葉窗和樓上窗戶來入室盜竊，普埃布拉斯強忍著淚水報導「這發生在洛斯霍諾斯，這是我的房子，錢不見了、電視被拔掉插座偷走，我女兒的東西也被拿走，臥室看起來就像被炸彈炸過一樣」。

幸運的是，普埃布拉斯的女兒當時不在家中，而是和其母親在外。目前警方尚未逮捕任何人，不過警方據傳已經掌握肇事者的影像。普埃布拉斯的同事在事後也組織募款活動，以幫助他度過難關。