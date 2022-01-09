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南韓92歲奶奶一生賣賣飯捲 省吃儉用存54萬美元全捐出

編譯羅方妤
南韓92歲的朴春子（中）女士一生販賣紫菜包飯，近日慷慨捐出畢生積蓄約6億5000萬韓元給兒童和身障人士基金會，日前獲邀前往青瓦台接受總統文在寅（左）和第一夫人金正淑（右）褒揚。（取材自YouTube）
南韓92歲的朴春子（中）女士一生販賣紫菜包飯，近日慷慨捐出畢生積蓄約6億5000萬韓元給兒童和身障人士基金會，日前獲邀前往青瓦台接受總統文在寅（左）和第一夫人金正淑（右）褒揚。（取材自YouTube）

韓聯社旗下的新聞頻道「YTN」報導，92歲的朴春子女士（音譯）自幼家貧，10歲開始就販賣紫菜包飯（飯捲）支撐家計，省吃儉用共存下6億5000萬韓元積蓄（約54.6萬美元）積蓄，近日全數捐給兒童和身障人士基金會。她日前獲邀前往青瓦台，受文在寅總統伉儷褒揚。

南韓梨花女大木洞醫院急診醫學科教授南宮仁（音譯）當天也受邀前往青瓦台，近日在臉書上發表完文章介紹朴春子的故事，獲得網友熱烈回響。

南宮仁提到，朴春子當天在青瓦台發表感言時表示，「我很窮，出生就沒有母親，和父親相依為命。我10歲開始努力避開警察，在京城站（現為首爾站）賣紫菜包飯，有錢可以買食物的感覺很幸福」。

朴春子說，「那種感覺真的很棒，所以也想讓別人體會這種感覺。只要捐錢給沒錢的人，就能傳遞這份幸福」，此後只要手上有錢就會捐出，「沒有什麼事比分享更令人愉快」，90多年來不斷與他人分享，沒想到因此有機會踏入青瓦台。

朴春子當天握著第一夫人金正淑的手，忍不住落淚。她之後表示，「剛剛握著總統夫人向我伸出的手，想起幼時父親也是這樣伸手牽我」，才會在眾人面前落淚。金正淑聽了也淚流不止。

據說朴春子不僅捐出了自己的全部存款，她自己從40歲開始就在身障機構當志工，後來看到被遺棄的身障人士還帶回家照顧。

南韓92歲老奶奶朴春子（中間紅衣者，左為南韓總統文在寅，右為第一夫人金正淑），從...
南韓92歲老奶奶朴春子（中間紅衣者，左為南韓總統文在寅，右為第一夫人金正淑），從10歲就開始出門賣紫菜包飯，就這樣孜孜矻矻存了6.5億韓元，而她把這筆錢全部捐給兒童和身障人士基金會。（取材自青瓦台網站）

警察 文在寅 臉書

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