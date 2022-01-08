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南韓前總統朴槿惠特赦出書喊冤 一度登熱銷榜首

編譯羅方妤
南韓前總統朴槿惠著作「不是對誰都會心生思念」的封面是她身穿大紅色衣服配上紅色圍巾，在漫天飛雪中低頭微笑。（取材自YouTube）
南韓前總統朴槿惠著作「不是對誰都會心生思念」的封面是她身穿大紅色衣服配上紅色圍巾，在漫天飛雪中低頭微笑。（取材自YouTube）

綜合韓媒報導，南韓前總統朴槿惠因親信干政事件被判處有期徒刑22年，2021年底獲得特赦釋放。她的新書「不是對誰都會心生思念」（暫譯）也在同日上市，甚至一度登上南韓各大書店熱銷榜首。這本書匯集朴槿惠在獄中和支持者間往來信件，一次談論彈劾和世越號沉船神隱七小時等各種爭議。

中央日報報導，這本書由柳榮夏律師編寫，匯集朴槿惠在獄中和支持者往來信件。該書分成「第一章：2017年—天崩地裂的一年」、「第二章：2018年—無止境的等待」、「第三章：2019年—看到希望」及「第四張：2020年—以及待續」等四個章節。

中央日報指出，朴槿惠在書中談及彈劾時表示，「謊言會暫時封閉人們的眼睛，在充耳不聞的世間中能騙得了人，但隨著時間的過去真相必然到來」。她對主張一審判決的不正當性支持者回信稱，「就算形式上是合法的，一旦缺乏實質正當性，就不能稱作是法治主義」。她在書中多次提及關於她的「不正當判決」。

朴槿惠談到世越號沉船事件時，她神隱七小時一事稱，「當天身體狀況不佳，青瓦台也知道此事。世越號沉沒當下，有些關於我的奇怪謠言和惡意中傷流傳，但我相信真相的力量，所以選擇沉默」。

然而，朴槿惠在書中很少說明「閨密干政」和「世越號沉船」具體事件和背景，只寫道「真相會在未來歷史的法庭上被揭開」。

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