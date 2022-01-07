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美國塑膠垃圾出口拉丁美洲急增 每日至少35貨櫃

綜合報導
每名美國人每年平均製造130公斤塑膠垃圾。圖為去年5月在猶他州鹽湖城一堆難以回收的塑料垃圾堆積如山。(路透)
每名美國人每年平均製造130公斤塑膠垃圾。圖為去年5月在猶他州鹽湖城一堆難以回收的塑料垃圾堆積如山。(路透)

美國早前一份研究報告指出，美國近年出口到拉丁美洲的塑膠垃圾急增，預料趨勢將持續，全球多個環保組織已要求美國減少輸出塑膠廢物，並呼籲拉美國家政府拒絕接收。

香港文匯報報導，美國是全球最大塑膠垃圾出口國，製造的塑膠垃圾自1960年以來急增，每名美國人每年平均製造130公斤塑膠垃圾，部分會出口到拉美國家。根據加州環保組織Last Beach Cleanup的研究報告，在前年1月至8月間，由美國出口到15個拉美國家的塑膠垃圾達到逾4.4萬噸，數量按年增加一倍，每日至少有35個貨櫃運送美國的塑膠垃圾到拉美國家，其中75%運到墨西哥，數量超過3.2萬噸，其次是薩爾瓦多和厄瓜多。

運到當地的塑膠垃圾未必會循環再造，最終可能被送到堆填區，甚至落入海洋或河流。該組織指出，由於美國繼續在拉美地區投資工廠和回收廠，預計塑膠垃圾送到拉美的趨勢還會持續，有專家更形容此舉為「環境殖民主義」。

在2019年5月，多個國家簽署「巴塞爾公約」修正案，列明除非獲接收塑膠垃圾的發展中國家政府批准，否則私人企業不得出口塑膠垃圾到這些國家，但美國未簽署，令公約效果大打折扣。全球超過70個環保組織早前簽署聲明，要求拉美國家拒收美國的塑膠垃圾。

加州 墨西哥 投資

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