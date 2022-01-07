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每年出口大量廢棄塑膠 歐美「垃圾殖民」發展中國家

綜合報導
土耳其前年收到來自德國的141個貨櫃。此為示意圖。(Getty Images)
土耳其前年收到來自德國的141個貨櫃。此為示意圖。(Getty Images)

歐美等西方富裕國家長期以來其中一個處理塑膠垃圾的方式，就是出口至環境管制較寬鬆的發展中國家(第三世界)。德國作為歐盟最大塑膠垃圾出口國，平均每年出口100萬公噸塑膠垃圾，土耳其前年收到來自德國的141個貨櫃，當中混合了可回收和不可回收的塑膠垃圾，英國亦將61%塑膠垃圾出口到其他國家，做法被批評為「垃圾殖民主義」。

香港文匯報引述英國衛報報導，德國前年年底曾將141個裝滿塑膠垃圾的貨櫃運至土耳其，除了可回收的塑膠外，還包括一些無法回收的家居垃圾。土耳其當局拒絕接收，貨櫃輾轉被送往當地多個港口，時隔一年多仍未獲得處理，貨櫃內的垃圾已傳出惡臭，還引來不少老鼠。

負責接收貨櫃的土耳其貨運公司Monax表示，收貨一方原本解釋是因為海關問題，需要延遲收貨，但公司後來發現對方的進口塑膠垃圾牌照已被撤銷，並被當局列入黑名單。Monax負責人布爾杜克指出，實驗室測試顯示貨櫃內包含有害的城市垃圾，「其實就是一堆廢物。」

土耳其外交部去年5月曾聯絡德國政府，要求退回所有貨櫃，布爾杜克表示，當時德方以「時隔太久」為由拒絕。德國巴登—符騰堡州垃圾管理局發言人格里斯巴赫否認有關說法，強調貨櫃中的垃圾是合法運至土耳其。

土耳其塑膠污染研究員京多杜表示，處理塑膠垃圾只有焚化和棄置兩個方法，沒有垃圾堆填區的國家只能選擇焚化，但很多富裕國家為顧及減少溫室氣體排放目標，會將塑膠垃圾出口至發展中國家，他批評這種做法如同「垃圾殖民主義」。

自中國於2018年禁止進口「洋垃圾」後，東南亞國家成為主要進口地區。越南到2025年才會禁止垃圾進口，前年7月在海防市一個港口，突然出現16個來自德國的貨櫃，裡面裝滿塑膠垃圾。按照規定，歐盟國家不可直接將垃圾運往經濟合作及發展組織（OECD）以外的國家，當局亦未能查出垃圾如何獲准運抵越南。

有意見認為這是德國的一個「實驗」，測試日後是否能以同樣路線，將垃圾秘密運至越南。環保組織Basel Action Network去年曾追蹤德國37個滯留在希臘比雷埃夫斯港口的貨櫃，懷疑貨櫃的最終目的地是越南。該組織其後促請希臘當局阻止將裝有塑膠垃圾的貨櫃運往越南，批評這屬違法行為。雖然希臘已封鎖有關貨櫃，但至今仍然滯留當地，未有退回德國。 

土耳其前年收到來自德國的141個貨櫃。此為示意圖。(Getty Images)
土耳其前年收到來自德國的141個貨櫃。此為示意圖。(Getty Images)

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