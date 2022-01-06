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日本吉祥物進化 大谷翔平登羽子板

中央社
東京淺草寺羽子板市集每年12月17至19日舉辦，押繪羽子板的人物繪圖通常是歌舞伎或傳統舞蹈劇碼的女性，但現在有所謂的變化羽子板，用當年話題人物當主角。圖中央為日籍美國大聯盟職棒明星大谷翔平。（中央社）
東京淺草寺羽子板市集每年12月17至19日舉辦，押繪羽子板的人物繪圖通常是歌舞伎或傳統舞蹈劇碼的女性，但現在有所謂的變化羽子板，用當年話題人物當主角。圖中央為日籍美國大聯盟職棒明星大谷翔平。（中央社）

日本過年吉祥物相當多，包括押繪羽子板。這是將日本的傳統工藝技術運用在羽子板上，再施以精密手工技巧營造出立體感，是象徵趨吉避凶賀歲、守護女性的吉祥物品。

日本室町時代（1338-1573年）皇族以玩羽毛毽為樂，用一種小型長方形木板敲擊羽毛毽，這種板子稱之為羽子板。羽子板後來被當成觀賞用的物品，一般平民百姓也喜愛，江戶時代如果家庭新生兒迎接第一個正月（新年）的話，母親這一方的祖父母會贈送孫女羽子板。

東京淺草寺羽子板市集每年12月17至19日舉辦，吸引許多遊客前往觀賞、購買。（中...
東京淺草寺羽子板市集每年12月17至19日舉辦，吸引許多遊客前往觀賞、購買。（中央社）

日文羽毛的發音hane同將厄運揮除的發音，因此羽子板被視為正月（新年）的吉祥物，有些家庭正月有擺飾羽子板的習慣，用以祈求女孩健康、平安成長。

在羽子板上施以押繪的作法始於江戶時代，押繪的工藝不僅施以羽子板上，也施以屏風、圓扇、小箱子等，但施以羽子板上的押繪材料通常都是高級品，江戶時代中期以後，以達官貴人的婦女為主特別喜歡押繪羽子板。

江戶押繪用的不只是絹絲織布，當時甚至用進口的天鵝絨高級布料，尤其是被用來製作歌舞伎演員、明星的宣傳畫像押繪羽子板。

有些日本人過年擺設羽子板，這是象徵趨吉避凶賀歲、守護女性的吉祥物品。圖為12月1...
有些日本人過年擺設羽子板，這是象徵趨吉避凶賀歲、守護女性的吉祥物品。圖為12月19日東京淺草寺的羽子板市集。（中央社）

羽子板上的圖案大多是歌舞伎或日本傳統舞蹈劇碼中的人物，像是藤娘、道成寺、汐汲等這幾名女性。2012年久月這家店鋪參加羽子板市以來，每年都推出「變化羽子板」，以當年的話題人物會登上羽子板，今年以效力美國職棒大聯盟的「二刀流」球星大谷翔平羽子板最受注目。

販售羽子板、押繪羽子板的「東京淺草寺歲之市」自江戶時代以來至今逾300年，是日本最大、歷史最久的羽子板市集，每年都於12月17至19日舉辦。「變化羽子板」目前正在石川縣金澤市百貨公司展出。

羽子板不同於締飾、「熊手」這種年節吉祥物，不是擺飾一陣子後就拿去燒毀，而是可以代代相傳的傳統工藝品。

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