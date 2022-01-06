虎年吉祥物賀歲 日本有請「腰高虎」

迎接虎年，日本有形形色色的賀歲吉祥物，福島縣知名的紙偶工坊「高柴DEKO屋敷」的腰高虎人氣旺。（中央社）

迎接虎年，日本 有形形色色的賀歲吉祥物，福島縣知名的紙偶工坊「高柴DEKO屋敷」的腰高虎人氣旺。當地僅有四家工坊，有的工坊特別與知名服裝設計師合作推出老虎吉祥物。

日本東北地區福島縣郡山市的高柴DEKO屋敷以製造木馬三春駒和紙偶三春張子聞名，圖為本家大黑屋負責人橋本彰一。（中央社）

三春張子 起源成謎

日本東北地區福島縣郡山市高柴DEKO屋敷（製人偶工坊聚落）所製造的木馬「三春駒」及紙偶「三春張子」遠近馳名。這一帶在日本江戶時代是由三春藩管轄的高柴村，據說300多年前京都的伏見人形（玩偶）流傳到東北地區，在三春藩主的輔導下，高柴村農民農閒時期以製作紙偶當副業。

三春張子是在木模上將濕潤的和紙一層層貼黏上去，使其乾燥後，取出木模後，以動物或魚類的皮或骨粉等煮成的膠黏合，以白色的貝殼粉等反覆塗上當底色後再進行彩繪。現在三春張子當中，最受歡迎的就是十二生肖賀歲的吉祥物。「腰高虎」也是三春張子的一種，起源成謎，但幾百年前製造腰高虎的木模流傳至今。

高柴DEKO屋敷本家大黑屋的紙偶「腰高虎」，黃色是傳統腰高虎產品，負責人橋本彰一陸續研發其他顏色的腰高虎。（中央社）

親人出征 祈求平安

腰高虎的特色就是雙眼炯炯有神，鬍鬚上揚，虎腰高凸、虎尾勁揚、四腿矯健，嘴巴張的大大的，一副要撲向獵物的模樣。

根據日本民間傳說，老虎的習性就是到遠方獵物後一定返回原來的窩。所以在戰時，軍隊出征作戰時，民眾為祈求當兵的親人平安歸來，就會擺設老虎當吉祥物祈福。

2011年311東日本大震災、福島第一核電廠發生核災後，很多民眾疏散到外地，製作腰高虎的師傅秉著期盼民眾早日返鄉之心精心製作。

高柴DEKO屋敷本家大黑屋是僅存的四家紙偶工坊之一，負責人是46歲的橋本彰一，是本家大黑屋第21代當家。他畢業於美術大學，原本是高中的美術老師，因父親生病，當了六年老師後辭職返鄉繼承家業，2010年執掌本家大黑屋。

日本東北地區福島縣郡山市的高柴DEKO屋敷本家大黑屋負責人橋本彰一在311大地震後推出紙偶「復興達摩」（象徵災後重建不倒翁），也創作與十二生肖故事有關的「迷糊貓」，備受喜愛。（中央社）

福島核災 達摩復興

原本不想繼承家業的橋本當了大當家之後，現在每天除了製作三春駒、張子外，還透過指導製作推廣福島民藝。

高柴地區因地盤穩固，311的強震沒帶來太嚴重的災害，但因距離福島第一核電廠50公里，核災後，他心裡很恐懼，擔心不得不離開福島。因水電都無法正常供應，他一度暫停工作，但從媒體看到包括台灣等海內外對東北馳援的情形，認為自己應有所貢獻，於是製作「復興達摩」，是象徵災後重建的不倒翁。

橋本曾參與日本前足球 明星中田英壽主導的2011年日本價值再發現專案，也參加由時尚 品牌「A BATHING APE®」創業者NIGO®領軍的團隊，與設計師片山正通聯手共創大型北極熊造型的張子。他還參與建築大師隈研吾主導的東日本專案（East Japan Project），負責不倒筆的製作。

2016年與設計師小篠順子（JUNKO KOSHINO）聯名設計商品腰高虎與達摩不倒翁。他還推出「穿戴用的張子」，創作和紙製的眼鏡框、耳環等首飾。