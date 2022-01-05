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只靠1張「領獎通知」紙條 法養殖生蠔不再被偷

中央社
法國生蠔養殖業者朱諾特利用一張小紙條，就遏阻了生蠔被偷的頭疼問題。（Getty Images）
法國生蠔養殖業者朱諾特利用一張小紙條，就遏阻了生蠔被偷的頭疼問題。（Getty Images）

法國生蠔養殖業者朱諾特（Christophe Guinot）失竊3公噸生蠔後，他想到一個解決辦法，就是在生蠔殼內放祕密紙條，來協助警方抓到小偷。

路透報導，朱諾特說他2016年實踐這個方法後，他位於法國南部勒卡特養殖場中的生蠔就再也沒有被偷過了。朱諾特說：「這有嚇阻的效果。」

生蠔的利潤相當豐厚。在巴黎市中心知名的法式餐廳Chez Francoise，6顆高品質生蠔要價24歐元（約27.5美元）。假期生蠔需求量最大，也是小偷橫行的時節。

法國生蠔養殖業者朱諾特利用一張小紙條，就遏阻了生蠔被偷的頭疼問題。（Getty ...
法國生蠔養殖業者朱諾特利用一張小紙條，就遏阻了生蠔被偷的頭疼問題。（Getty Images）

朱諾特在法國與西班牙邊境附近的潟湖以籠具養殖生蠔，小偷乘船到養殖場後，將整個籠具直接拔走，

為了解決這個問題，朱諾特在空的生蠔殼中放入紙條，黏合生蠔殼後放進籠具中。打開生蠔殼的人會看到紙條上寫著，他們贏得了和自己體重相當的生蠔，並邀請他們來電領取獎品。

若有人要領獎，朱諾特會問他們是在哪裡買這些生蠔，如果不是從朱諾特的養殖場購買的，就能成為警方追查小偷的線索。

勒卡特其他生蠔養殖業者也效法朱諾特的作法。朱諾特說，至今沒有人要求跟他領獎，不過偶爾會聽到有人去附近養殖場說要領獎。這個方法傳開後，似乎起到阻嚇作用。根據法國內政部，2017年還有19起生蠔竊盜案，2020年卻一件也沒有了。

法國生蠔養殖業者朱諾特利用一張小紙條，就遏阻了生蠔被偷的頭疼問題。（Getty ...
法國生蠔養殖業者朱諾特利用一張小紙條，就遏阻了生蠔被偷的頭疼問題。（Getty Images）

邊境 內政部 利潤

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