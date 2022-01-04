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越南猛男捷運曬肉拍廣告 「有違風俗」挨罰

中央社
越南一家床墊公司找來年輕男性在捷運上打赤膊拍廣告，遭罰1.37億越南盾。（翻攝自vtc.vn網頁）
越南一家床墊公司找來年輕男性在捷運上打赤膊拍廣告，遭罰1.37億越南盾。（翻攝自vtc.vn網頁）

越南一家床墊公司找來年輕男性在捷運上打赤膊拍廣告，遭罰1.37億越南盾（約6017美元），理由是「有違風俗傳統」。網友認為，男人打赤膊在越南司空見慣，對於開罰感到不解。

越南社群媒體近日瘋傳一則平面廣告，廣告中10名年輕男子在越南首都河內市的「吉靈－河東」捷運線車廂上打赤膊並拿著越南床墊品牌「床墊王」的宣傳海報。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，河內市文化體育局獲報後對「床墊王」開罰，並列出「三大罪名」。首先，廣告不美觀且有違越南風俗傳統；其次，業者未先通報詳細的宣傳內容；最後，廣告影響市容、交通秩序與安全。

根據報導，「床墊王」承認違反規定並服從河內市文化體育局的處罰。

不過，有越南網友認為開罰太過大驚小怪：「這到底違反了什麼規定？男人打赤膊很正常吧，尤其在越南更是司空見慣。」也有網友表示：「路上一堆男人打赤膊，是不是也影響市容，都有開罰嗎？」

河內捷運執行長武虹長（Vu Hong Truong）說，這群男子當天身穿耶誕老人裝與其他乘客一起搭捷運，進到車廂後這群男子就脫去上衣拍照，手中還拿著「床墊王」的產品海報。

捷運保全人員發現後，要求這群男子在下一站下車，並指責他們「衣衫不整」。

武虹長解釋，打赤膊讓人感到不舒服，也違反搭乘捷運的規定，但河內捷運公司除了不給他們搭乘外，無權處理違反規定的乘客。

越南 捷運 社群媒體

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