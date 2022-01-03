老虎被雪「打臉」、 萌犬接雪吃冰 網：賀卡最佳圖片

日本一位網友拍到老虎慘遭積雪「打臉」的照片，模樣十分逗趣。(取材自推特)

日本 不少地方都下起雪來，有些動物意外被捕捉到在雪地可愛的一幕。一隻柴犬不但不怕冷，反而把降雪當冰吃到飽，張嘴朝天接住雪花；另外，一名日本網友在動物園 裡頭，拍到一隻老虎被雪「打臉」的有趣畫面。

根據日媒報導，日本推特 網友「rikunow」最近分享一系列照片。畫面中有隻老虎站在針葉植物下，上頭則有著滿滿的積雪。不一會兒，積雪突然滑落，直接砸在老虎的頭上，弄得老虎一臉都是白雪。rikunow表示，其實在前年時，該老虎就因為自己跑去搖晃樹枝，害自己被砸了一臉雪，還嚇了一大跳。

網友們見照也紛紛表示「根本是完美的四格漫畫」、「我想用這張照片當桌布」、「剛好虎年要到了」、「賀年卡的最佳圖片」、「太可愛了吧」、「天啊這簡直是我」、「笑死」、「拍到好東西了耶」、「印象中老虎很可怕，這樣子挺可愛的」、「一秒變白虎」、「不知道老虎怕不怕冷」、「根本就是貓了嘛」。

柴犬用嘴接雪吃。(取材自推特)

另外，日本北海道一名飼主帶5歲的柴犬「春瑠」在雪中散步，雪積得很深，把狗狗的腳都埋沒了。但春瑠非常興奮，張開嘴巴朝著天空跳躍，似乎想吃落下的雪花，吃得喀喀作響。

網友紛紛表示：「太療癒了」、「柴犬跟雪景超搭的」、「看得我都想吃冰了」、「小時候我也會這樣做，想要吃落雪」。

飼主說，春瑠是隻非常喜歡雪的狗狗，自從小時候第一次外出遇見滿地的白雪後，從此愛上下雪天，只要遇見下雪的日子就堅持要出門散步。飼主在推特有上傳牠在雪中打滾玩耍的影片，牠還喜歡把臉埋在雪堆中，讓主人滿頭問號。