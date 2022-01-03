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黑猩猩棄嬰變成「爸寶」 竟因誤闖猩群被打死

綜合報導
巴蘭從小被母親棄養，由獸醫養大。(取材自推特@rezahakbari)
巴蘭從小被母親棄養，由獸醫養大。(取材自推特@rezahakbari)

伊朗德黑蘭動物園（Eram Park Zoo）有一隻黑猩猩巴蘭（Baran），因為早產被母遺棄，後由獸醫親手餵奶長大。在牠4歲後，被送到肯亞的「甜水黑猩猩保護區」（Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary）與同類生活，但才經過1個多月，竟遭其他黑猩猩誤為入侵者打死。

巴蘭把獸醫梅里安視為父親。（取材自推特@rezahakbari）
巴蘭把獸醫梅里安視為父親。（取材自推特@rezahakbari）

據每日星報報導，平常巴蘭的社交接觸僅限於動物園獸醫梅里安（Iman Memarian），但專家們一直沒有放棄讓牠與同類好好相處，園方曾想過要將巴蘭送回母親身邊，但母親不接受，當地的猩猩也將牠拒於門外。

巴蘭從小被母親棄養，都在人類的關愛下成長。(取材自推特)
巴蘭從小被母親棄養，都在人類的關愛下成長。(取材自推特)

據了解，巴蘭後來輾轉被送至肯亞保護區，在第一階段成功隔離90天後，第二階段可以遠距離觀察同類。但牠因一時好奇、破壞門鎖逃脫籠舍，闖入一個黑猩猩家庭聚落，等到管理員匆忙抵達，牠已經被痛毆至重傷死亡。

紐約郵報報導，德黑蘭動物園發言人指黑猩猩是群居動物，必須生活在同類之中，才能獲得自然的生活技能。過去曾有研究指出，黑猩猩會攻擊同類，為了保護食物及繁殖穩定，有時甚至不惜將殺害同類，這樣的情況在受人類干擾越少的棲地也更加明顯。

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