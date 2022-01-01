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公車上鐵道行駛 日本雙模式車路線上路 全球首例

編譯周辰陽
全世界第一條既是公車、也是鐵路列車的雙模式車輛（DMV）路線25日在日本四國德島縣海陽町正式開始對外營運，圖為前一天試營運畫面。(路透)
全世界第一條既是公車、也是鐵路列車的雙模式車輛（DMV）路線25日在日本四國德島縣海陽町正式開始對外營運，圖為前一天試營運畫面。(路透)

全世界第一條既是公車、也是鐵路列車的雙模式車輛（Dual Mode Vehicle, DMV）路線日前在日本四國德島縣海陽町正式開始營運。身兼當地鐵路公司「阿佐海岸鐵道」社長的海陽町長三浦茂貴表示，如果他們成功的話，日本各地的地方列車路線就能仿效了。

DMV前身的「兩棲巴士」（アンヒビアン・バス）概念與試驗車早在1962年就出現了，但受限於當時技術而沒有實際投入使用。直到2002年時，JR北海道才開始著手研發DMV，原本預定最早2015年開始營運，卻在2013年因無關DMV本身的諸多原因而擱置。最後，四國德島縣的阿佐海岸鐵道2019年決定引進DMV。

從實際行駛影片可見到，配備柴油發動機的DMV外型就像一輛小型公車，使用普通的橡膠輪胎行駛於傳統公路，開進交換站停妥之後，位於車底的鋼輪才緩緩下降到鐵軌上，DMV的車身隨後略微向上抬，讓兩個橡膠前輪跟著離開，而兩個後輪則留在鐵路上，為DMV接下來的移動提供動力。

雙模式車輛（DMV）從公路開進交換站停妥後，位於車底的鋼輪會緩緩下降到鐵軌上，並...
雙模式車輛（DMV）從公路開進交換站停妥後，位於車底的鋼輪會緩緩下降到鐵軌上，並將車身略微向上抬，讓兩個橡膠前輪跟著離開鐵軌。兩個後輪則留著，為DMV在鐵軌移動提供動力。(路透)

阿佐海岸鐵道表示，他們引進的DMV載客量為21人，在鐵軌能以時速60公里的速度前進，在公路的車速最快則能達到約時速100公里。據報導，DMV行駛路線全長約50公里，「鐵道區間」則為德島縣海陽町到高知縣東洋町之間約10公里的阿佐東線；其餘約40公里分別是前往高知縣室戶岬等地的公路。

三浦茂貴在正式營運前一天告訴路透，DMV可作為公車接到當地人，並將他們載上鐵路，特別是在人口老化的鄉下地方，「我們期待DMV成為非常好的大眾運輸方式」。

日本經濟新聞報導，阿佐海岸鐵道的DMV不光載運人口稀疏地區的民眾，還肩負帶動四國觀光的重責大任。

全世界第一條既是公車、也是鐵路列車的雙模式車輛（DMV）路線25日在日本四國德島...
全世界第一條既是公車、也是鐵路列車的雙模式車輛（DMV）路線25日在日本四國德島縣海陽町正式開始營運。身兼當地鐵路公司「阿佐海岸鐵道」社長的海陽町長三浦茂貴表示，如果他們成功的話，日本各地的地方列車路線就能加以仿效。(路透)

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