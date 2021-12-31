南韓爭議牛奶廣告 影射女性是「乳牛」挨轟

廣告中原是一群女性在草地上悠閒做瑜珈（上圖）；一瞬間卻全都成了吃草的乳牛（下圖）。（影片截圖）

南韓國民牛奶 品牌「首爾牛奶」日前釋出最新廣告，強調牛奶的有機來源，但廣告中「把女性描繪成乳牛」或「攝影 師躲在角落偷拍」等片段，都引發民眾高度不滿。據CNN報導，品牌已火速將廣告從影音平台下架，並發聲明向大眾致歉。

CNN報導，根據網友備份的廣告影片可見，一名攝影師帶著相機在江原道鐵原郡漫步，廣告旁白說道，「我們決定小心翼翼地接近牠們，牠們喝著純淨自然的水、吃有機餐時，在怡人的環境中平靜地生活」，接著畫面轉到溪邊，有多名穿著白色衣服的女性正在喝水，並且坐在草地上伸展。

一名男子正拿着攝影機拍攝。（影片截圖）

不過，就在攝影師靠近她們時，意外踩到樹枝而發出聲響，但這時，草地上多名白衣女性隨即察覺到他的存在，正在做瑜伽的女性卻全都成了吃草的乳牛。而影片最後以「乾淨的水、有機飼料，百分百純首爾牛奶」等台詞作為廣告結尾。

廣告發布之後隨即引發民眾反感，不滿品牌為了凸顯牛奶有機的特質，將女性比喻為飲純淨溪水、吃天然草的乳牛，更認為其中涉及「性別歧視 」、「偷窺」與「偷拍」議題。

對此，首爾牛奶先表示，「廣告和預期的不同」，無意貶低女性影射成乳牛。母公司首爾乳業也緊急滅火，在官方網站上發出道歉聲明，表示公司內部會正視這項問題深刻檢討，防止類似事件再次發生，希望乳牛風波能早日平息眾怒。

來源：블락