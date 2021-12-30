「聖誕快樂」 世界第一則手機簡訊 15萬拍出

法國奧古特拍賣行開發經理麥西米連．奧古特手持螢幕，展示全世界的第一則手機簡訊「聖誕快樂」。(Getty Images)

法國奧古特拍賣 行（Aguttes）宣布，全世界第一則手機 簡訊（SMS）近日以非同質代幣（NFT）形式售出，拍賣結果（Result）為13萬2680歐元（約15萬美元）。

CNN報導，這一則僅僅寫著「聖誕快樂」（Merry Christmas）的簡訊，是由英國 程式設計師帕普洛斯

（Neil Papworth）於1992年12月3日自他的電腦發出，對象則是英國電信公司沃達豐（Vodafone）時任董事賈維斯（Richard Jarvis）。

根據報導，賈維斯當時正參加公司的聖誕節聚會，在自己的Orbitel 901手機螢幕收到帕普沃斯發來的「聖誕快樂」簡訊。

儘管這則短短的簡訊創造了歷史，奧古特拍賣行事前估計收益落在10萬至20萬歐元間，但落槌價為剛好掠過底價的10萬7000歐元。

奧古特拍賣行表示，此一NFT是傳送該簡訊的原始通訊協定複製品。這位不知名的加拿大科技業相關買家以加密幣「乙太幣」（Ether）付款，將收到一個正在接收簡訊的3D動畫數位相框，得款則將捐給聯合國難民署。