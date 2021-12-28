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包裹躺美大學10個月 竟是整箱現鈔 系主任嚇呆

編譯周辰陽
梅農博士收到裝有成捆50美元與100美元的紙箱，合計有18萬美元的神祕捐款。(圖取自紐約市立學院官網)
梅農博士收到裝有成捆50美元與100美元的紙箱，合計有18萬美元的神祕捐款。(圖取自紐約市立學院官網)

美國紐約市立學院（The City College of New York）的物理學物理學系主任梅農博士（Vinod Menon）在本學期重開實體（In-person）課程，於9月1日回辦公室與整理郵件時，發現一個不起眼的紙箱包裹，裡面竟裝了成捆的50美元與100美元紙鈔，共計18萬美元神祕捐款。

這箱意外的捐款是在2020年11月12日送達紐約市立學院，但因疫情影響，學校轉為遠距教學，所以梅農博士直到今年9月才發現這一箱錢。

CNN報導，梅農博士起初以為是以前的學生寄來的紀念品，當發現是錢的時候，他整個嚇呆了，不知道要怎麼反應。

根據報導，包裹附上一封沒有簽名的解釋函，捐贈者聲稱「很久以前」從紐約市立學院畢業，擁有物理與數學雙主修學位，並取得物理及天文雙博士學位。他信上表示，學校提供給他卓越的教育機會，讓他有過一段「長久、富有成效、極其有益」的科學生涯。

捐贈者特別在信件要求，要把錢用在幫助同樣雙主修物理與數學且需要財務援助才能繼續研究的大三與大四學生。

據報導，這筆現鈔經過重重調查，最終確定並無不法後，才接受捐贈。

梅農博士向CNN直言，看到這筆錢讓他震驚，「讀著信真的讓我感到驕傲，也很高興是這一個實際改變此人人生的機構成員」。

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